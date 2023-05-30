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Нафтогаз закупив на біржі 400 мільйонів кубометрів українського газу
16:44 30.05.2023 |
«Нафтогаз України» закупив 400 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників на Українській енергетичній біржі (УЕБ).
Як передає Укрінформ, про це повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Фейсбуці.
«Прозорий ринок газу всередині країни - це мотивація для приватних компаній збільшувати власний видобуток. Саме тому Група Нафтогаз майже щодня виходить на біржу, купуючи різні обсяги палива, від сотні тисяч «кубів» до мільйонів. З 26 квітня ми вже закупили близько 400 млн кубометрів українського газу», - сказав Чернишов.
Він зазначив, що торги відбуваються на майданчику Української енергетичної біржі, і Нафтогаз готовий купувати газ із точками поставки як у підземних газових сховищах, так і на віртуальній торговій точці (ВТТ).
«Наша мета на опалювальний сезон 2023/24 - відмовитися від імпорту газу, і пройти зиму на власних енергоносіях. Для цього потрібно створити необхідні резерви палива. Більшу частину - до 13,5 млрд - має забезпечити Укргазвидобування. Решту очікуємо від приватників», - наголосив Чернишов.
Очільник Нафтогазу додав, що в умовах війни експорт газу власного видобутку з України заборонений. Це «непопулярне, але виправдане рішення».
«Спочатку ми маємо бути впевнені у тому, що накопичили достатньо газу для власних потреб. Але за дієвого ринку, приватним видобувникам не має бути важливим, є експорт чи ні. Вони можуть бути впевнені у тому, що продадуть свій ресурс всередині країни за конкурентними цінами», - резюмував Чернишов.
Як повідомлялося, у квітні НАК «Нафтогаз України» заявила, що здійснюватиме закупівлі природного газу на УЕБ. У межах біржових торгів на закупівлю природного газу компанія готова купувати природний газ із точками поставки як у ПСГ, так і на ВТТ з постачанням впродовж поточного (BOM) та наступного (MAH) місяців.
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