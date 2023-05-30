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В Україні побудували новий завод із перероблення ріпаку
12:40 30.05.2023 |
Компанія "Віктор і К" (ТМ "Королівський смак") побудувала завод із перероблення ріпаку і планує запустити в експлуатацію на початку червня. Про це повідомила пресслужба компанії у вівторок.
"З 1 червня плануємо запуск потужного і сучасного заводу з перероблення ріпаку [...] з маслосховищем та елеватором силосного типу", - заявив директор компанії Максим Король.
ПП "Віктор і К" випускає олію, майонез, майонезні соуси, кетчуп, гірчицю, оцет, томатні соуси і пасти, макаронні вироби, халву, консервовані горошок і кукурудзу, аджику під брендами "Королівський смак" і "Чугуїв-Продукт". Компанія переробляє соняшник та сою.
Підприємство розташоване на сході Кіровоградської області, поруч із Кременчуком.
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