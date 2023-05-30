Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада погодила придбання французьких рейок для Укрзалізниці

 

Верховна Рада у понеділок ратифікувала рамковий договір між Кабінетом міністрів та урядом Франції про фінансову підтримку проєкту постачання французьких рейок для Укрзалізниці. За нього проголосували 303 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Угода передбачає, що Франція надасть Укрзалізниці кредит у сумі 37,6 млн євро. За ці гроші планується придбати майже 20 000 тонн рейок (приблизно 145 км) у Saarstahl Rail SAS. Укрзалізниця має відшкодувати кредит упродовж 35 років, 14 з яких пільгові, за відсотковою ставкою 0,0161% на рік.

Укрзалізниця казала, що з урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро за тонну. Це найнижча ціна за останні п'ять років, стверджує УЗ.

До початку вторгнення Росії основним постачальником рейок для Укрзалізниці була Азовсталь. Після тимчасової окупації Маріуполя та знищення російськими військами заводу в Україні фактично не залишилось виробників цієї продукції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2802
  0,1043
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0403  0,03 0,09 37,5787  0,04 0,11
EUR 39,8400  0,13 0,33 40,6560  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес