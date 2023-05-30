Рада погодила придбання французьких рейок для Укрзалізниці

Верховна Рада у понеділок ратифікувала рамковий договір між Кабінетом міністрів та урядом Франції про фінансову підтримку проєкту постачання французьких рейок для Укрзалізниці. За нього проголосували 303 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Угода передбачає, що Франція надасть Укрзалізниці кредит у сумі 37,6 млн євро. За ці гроші планується придбати майже 20 000 тонн рейок (приблизно 145 км) у Saarstahl Rail SAS. Укрзалізниця має відшкодувати кредит упродовж 35 років, 14 з яких пільгові, за відсотковою ставкою 0,0161% на рік.

Укрзалізниця казала, що з урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро за тонну. Це найнижча ціна за останні п'ять років, стверджує УЗ.

До початку вторгнення Росії основним постачальником рейок для Укрзалізниці була Азовсталь. Після тимчасової окупації Маріуполя та знищення російськими військами заводу в Україні фактично не залишилось виробників цієї продукції.