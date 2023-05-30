Фінансові новини
- |
- 30.05.23
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін затвердив фінансовий план Укрнафти на 2023 рік
10:24 30.05.2023 |
Як передає Укрінформ, про це повідомив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький у Фейсбуці.
"Вперше за роки існування підприємства цей документ був підготовлений згідно із вимогами Закону України "Про управління об‘єктами державної власності" та отримав 5 обов‘язкових висновків міністерств: Міністерства економіки, Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства фінансів", - зауважив Корецький.
Фінансовий план ПАТ "Укрнафта" на 2023 рік, зокрема, передбачає: 74 млрд грн чистого доходу від діяльності; 12 млрд грн чистого прибутку; 25 млрд грн податкових виплат на користь держави (рента, податок на прибуток, ПДВ, оподаткування фонду оплати праці тощо); 9 млрд грн інвестицій, зокрема рекордні 5,5 млрд грн інвестицій у видобуток.
Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на 2023 рік 26 травня 2023 р. Розпорядженням № 466-р.
Як повідомлялось, ПАТ «Укрнафта» планує протягом 2023 року пробурити мінімум три нові свердловини, а також зробити забурки бокових стовбурів ще на трьох свердловинах.
Кабінет Міністрів України передав активи однієї з найбільших газовидобувних компаній ПрАТ «Укрнафтобуріння» в управління ПАТ «Укрнафта».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманий на хабарі депутат Київради від «Слуги народу» втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови «Укрзалізниці», – ЗМІ
|Влада Москви і Підмосков'я повідомила про атаку безпілотників
|Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
|Кравченко замість Князєва. Чому Верховний Суд вирішив поховати свою репутацію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні побудували новий завод із перероблення ріпаку
|Рада погодила придбання французьких рейок для Укрзалізниці
|Кабмін затвердив фінансовий план Укрнафти на 2023 рік
|Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів «ШвидкоГроші»
|Ощадбанк продовжив дію карток до кінця літа
|«Укрнафта» планує збільшити видобуток нафти на працюючих родовищах
|Як переконатися, що дзвонять із банку: у Приват24 запустили важливу функцію
Бізнес
|Google запускає в Україні новий навчальний курс із кібербезпеки
|BOE представила перший у світі 16K-дисплей діагоналлю 110"
|Google Play Games для запуску Android-ігор на ПК з Windows тепер офіційно доступний в Україні
|Стартапу Маска дозволили тестувати на людях чіпи для мозку
|Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача
|Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо