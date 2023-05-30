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Кабмін затвердив фінансовий план Укрнафти на 2023 рік

10:24 30.05.2023 |

Новини компаній

 

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький у Фейсбуці.

"Вперше за роки існування підприємства цей документ був підготовлений згідно із вимогами Закону України "Про управління об‘єктами державної власності" та отримав 5 обов‘язкових висновків міністерств: Міністерства економіки, Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства фінансів", - зауважив Корецький.

Фінансовий план ПАТ "Укрнафта" на 2023 рік, зокрема, передбачає: 74 млрд грн чистого доходу від діяльності; 12 млрд грн чистого прибутку; 25 млрд грн податкових виплат на користь держави (рента, податок на прибуток, ПДВ, оподаткування фонду оплати праці тощо); 9 млрд грн інвестицій, зокрема рекордні 5,5 млрд грн інвестицій у видобуток.
Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на 2023 рік 26 травня 2023 р. Розпорядженням № 466-р.

Як повідомлялось, ПАТ «Укрнафта» планує протягом 2023 року пробурити мінімум три нові свердловини, а також зробити забурки бокових стовбурів ще на трьох свердловинах.

Кабінет Міністрів України передав активи однієї з найбільших газовидобувних компаній ПрАТ «Укрнафтобуріння» в управління ПАТ «Укрнафта».
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

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