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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів «ШвидкоГроші»
10:00 30.05.2023 |
Національний банк України оштрафував ТОВ "Споживчий центр", яке надає мікрокредити під брендом "ШвидкоГроші", на 34 тисячі гривень.
Відповідне рішення ухвалено 26 травня за результатами інспекційної перевірки, воно набрало чинності з 29 травня, повідомила пресслужба регулятора.
"Штраф накладено за надання завідомо недостовірної інформації, а також ненадання інформації та неподання документів на вимогу Національного банку", - зазначається у повідомленні.
Сплатити штраф компанія має протягом семи робочих днів із дня отримання рішення НБУ.
За даними НБУ, ТОВ "Споживчий центр" у першому кварталі 2023 року отримало 220,19 млн грн доходу, за цим показником компанія займає 13 місце на ринку. Чистий прибуток компанії за квартал склав 4,13 млн грн.
За даними держреєстру, бенефіціарами компанії є Амір Айсаутов з Мальти (йому належить 66,71%), ще 23,3% належить Руслану Павлову та 9,99% Наталі Кисельовій.
Як повідомлялося, минулого тижня Нацбанк анулював ліцензію ТОВ "ФК "Інвеструм", яка надавала короткострокові кредити під брендами ZeCredit та BananaCredit та займала третє місце на ринку.
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