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Ощадбанк продовжив дію карток до кінця літа
14:09 29.05.2023 |
Ощадбанк продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для переселенців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.
"У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у банку, продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року. Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно.
Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.
Як повідомляв Укрінформ, Ощадбанк доєднався до інформаційної кампанії з платіжної безпеки «ШахрайГудбай», розпочатої 3 травня Національним банком України.
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