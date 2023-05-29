Ощадбанк продовжив дію карток до кінця літа

Ощадбанк продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для переселенців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

"У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у банку, продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року. Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно.

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Ощадбанк доєднався до інформаційної кампанії з платіжної безпеки «ШахрайГудбай», розпочатої 3 травня Національним банком України.