Як переконатися, що дзвонять із банку: у Приват24 запустили важливу функцію

Мобільний додаток Приват24 в оновленій версії запустив нове єдине меню "Комунікації", де тепер можна зв'язатися з банком через "Допомога онлайн", месенджери або зателефонувати прямо до банку. Також можна дізнатися телефони банку та переконатися, що телефонують із банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

Нові можливості меню "Комунікації"

Допомога online - для тих, хто хоче оперативно вирішувати проблему прямо у додатку.

Написати в Viber або Telegram - з представниками банку можна зв'язатися через месенджери.

Дзвінок через Приват24 - зателефонувати можна через програму.

Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню "Історія заявок" буде вся інформація про це.

Безпека

Дзвінки. Якщо потрібно переконатися, що дійсно телефонували з ПриватБанку, представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити телефонний номер та історію вхідних дзвінків від банку.

У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.

Також у меню "Комунікації" можна знайти додаткові телефонні номери банку меню "Контакти"; актуальну карту відділень, банкоматів та терміналів.

Нагадаємо, в Україні люди переважно стають жертвами шахраїв через те, що розголошують дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу в інтернет-банкінг.

За даними НБУ, понад половину суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року сталося за допомогою використання соціальної інженерії.