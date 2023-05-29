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Як переконатися, що дзвонять із банку: у Приват24 запустили важливу функцію
09:23 29.05.2023 |
Мобільний додаток Приват24 в оновленій версії запустив нове єдине меню "Комунікації", де тепер можна зв'язатися з банком через "Допомога онлайн", месенджери або зателефонувати прямо до банку. Також можна дізнатися телефони банку та переконатися, що телефонують із банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.
Нові можливості меню "Комунікації"
Допомога online - для тих, хто хоче оперативно вирішувати проблему прямо у додатку.
Написати в Viber або Telegram - з представниками банку можна зв'язатися через месенджери.
Дзвінок через Приват24 - зателефонувати можна через програму.
Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню "Історія заявок" буде вся інформація про це.
Безпека
Дзвінки. Якщо потрібно переконатися, що дійсно телефонували з ПриватБанку, представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити телефонний номер та історію вхідних дзвінків від банку.
У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.
Також у меню "Комунікації" можна знайти додаткові телефонні номери банку меню "Контакти"; актуальну карту відділень, банкоматів та терміналів.
Нагадаємо, в Україні люди переважно стають жертвами шахраїв через те, що розголошують дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу в інтернет-банкінг.
За даними НБУ, понад половину суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року сталося за допомогою використання соціальної інженерії.
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