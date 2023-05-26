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АНАЛІТИКА

Мереф'янський мініНПЗ зазнав критичних пошкоджень унаслідок атаки РФ - президент AES Group

Мереф&apos;янський мініНПЗ зазнав критичних пошкоджень унаслідок атаки РФ - президент AES Group

 

Завод Ukrainian Petroleum (Мереф'янський мініНПЗ) інвестиційно-промислової групи AES Group, атакований російськими загарбниками з повітря в ніч на 26 травня, зазнав критичних пошкоджень, повідомив президент групи Костянтин Валеулін.

Мереф&apos;янський мініНПЗ зазнав критичних пошкоджень унаслідок атаки РФ - президент AES Group

 

"Сьогодні вночі завод став ціллю для запущеного росіянами Shahed. Цілеспрямована, розрахована, точна атака. Завод зазнав критичних пошкоджень", - написав він у своєму фейсбуці у п'ятницю.

При цьому Валеулін зазначив, що робота над Ukrainian Petroleum від самого початку була гордістю, оскільки це перший в Україні приватний нафтопереробний завод.

Мереф&apos;янський мініНПЗ зазнав критичних пошкоджень унаслідок атаки РФ - президент AES Group

 

"Ми почали його створення на базі старого НПЗ, запустили під час час активної фази війни, продовжували працювати і виготовляти паливо для країни", - зазначив Валеулін.

У фейсбуці самої групи зазначено, що внаслідок вибуху сталася пожежа, яку рятувальники продовжують гасити (інформація станом на 15:00).

Мереф&apos;янський мініНПЗ зазнав критичних пошкоджень унаслідок атаки РФ - президент AES Group

 

"Наразі можемо констатувати, що наслідки руйнувань підприємства є критичними. Більш детально оцінити пошкодження зможемо після повної ліквідації вогню", - зазначила група.

Як повідомлялося, чотири безпілотники Shahed і одна ракета російських загарбників у ніч на 26 травня влучили в мініНПЗ у місті Мерефа Харківської області, що належить інвестиційно-промисловій групі AES Group. Постраждалих немає.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн 10 січня поточного року російські загарбники ракетними атаками зруйнували мініНПЗ у Мерефі та вкотре обстріляли Шебелинський нафтопереробний завод, який не працює з лютого (обидва - Харківська область).

За словами Куюна, Мереф'янський НПЗ готувався в січні випустити перші зразки товарної продукції. Тоді він зазначав із посиланням на представників підприємства, що відновлення наразі неможливе.
За матеріалами: EnKorr
 

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