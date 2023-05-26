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АНАЛІТИКА

Київрада призначила перевірку Київміськбуду

 

Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії "Київміськбуд" у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info. За це на засіданні у четвер, 25 травня, проголосували 80 столичних депутатів.

Проголосоване рішення передбачає створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності ПрАТ "ХК Київміськбуд", а також інформації, оприлюдненої у розслідуванні.

Згідно з проєктом рішення, головою комісії буде депутат Владислав Андронов від УДАРу.

19 травня видання Bihus.info опублікувало розслідування, в якому стверджується, що землю Київміськбуду у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра.


Київміськбуд - найбільший забудовник столиці, його основний акціонер - територіальна громада Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА з часткою 80%.

З 2012 року головою правління і президентом компанії є Ігор Кушнір, термін його повноважень - до 9 серпня 2024 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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