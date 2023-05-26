Фінансові новини
- |
- 26.05.23
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Справа Приватбанку: Коломойський відмовився свідчити на свій захист у Лондоні
11:37 26.05.2023 |
Ексакціонер Приватбанку Ігор Коломойський вслід за своїм бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим відмовився надавати свідчення на свій захист у Високому суді Лондона.
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
На слуханні у Високому суді Лондона 23 травня було підтверджено, що Коломойський не готовий підтримувати свою лінію захисту проти позову ПриватБанку під час перехресного допиту на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді.
Крім того, було підтверджено, що жоден із свідків пана Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті, кажуть у Приватбанку.
Слухання розпочнеться в понеділок, 12 червня, в Лондоні. Йдеться про багатомільярдний позов Приватбанку проти, зокрема, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів.
"Таким чином, на суді не буде свідків, які б давали фактичні свідчення на користь пана Коломойського та пана Боголюбова", - зазначили у банку. При цьому відповідачі та їхні свідки не пояснили причин відмови від дачі свідчень.
У Приватбанку вважають, що це свідчить про те, що Коломойський та Боголюбов "не мають адекватної відповіді на заяви ПриватБанку щодо їхніх шахрайських дій".
На початку квітня стало відомо, що Геннадій Боголюбов відмовився надавати свідчення на свій захист в судовому слуханні по суті щодо позову ПриватБанку проти його ексвласників.
Як повідомлялося минулого року, перші слухання у Високому суді Лондона по суті справи за позовом ПриватБанку проти ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які мали відбутися у червні цього року, після клопотання відповідачів перенесли на рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Британський парламент визнав Голодомор геноцидом українців
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Київрада призначила перевірку Київміськбуду
|Справа Приватбанку: Коломойський відмовився свідчити на свій захист у Лондоні
|НБУ анулював ліцензію 3-ї на ринку онлайн кредитів ФК «Інвеструм»
|«Укрнафтобуріння» Коломойського і партнерів передали в управління «Укрнафти»
|ArcelorMittal Кривий Ріг заявив про рекордні 49 млрд грн збитку
|Коболєв втратив місце у наглядовій раді Київстару
|Хабар на ₴1,5 мільйона: у корупційній справі щодо Укрзалізниці затримали трьох осіб
Бізнес
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню
|Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи