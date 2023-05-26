Справа Приватбанку: Коломойський відмовився свідчити на свій захист у Лондоні

Ексакціонер Приватбанку Ігор Коломойський вслід за своїм бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим відмовився надавати свідчення на свій захист у Високому суді Лондона.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

На слуханні у Високому суді Лондона 23 травня було підтверджено, що Коломойський не готовий підтримувати свою лінію захисту проти позову ПриватБанку під час перехресного допиту на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді.

Крім того, було підтверджено, що жоден із свідків пана Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті, кажуть у Приватбанку.

Слухання розпочнеться в понеділок, 12 червня, в Лондоні. Йдеться про багатомільярдний позов Приватбанку проти, зокрема, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів.

"Таким чином, на суді не буде свідків, які б давали фактичні свідчення на користь пана Коломойського та пана Боголюбова", - зазначили у банку. При цьому відповідачі та їхні свідки не пояснили причин відмови від дачі свідчень.

У Приватбанку вважають, що це свідчить про те, що Коломойський та Боголюбов "не мають адекватної відповіді на заяви ПриватБанку щодо їхніх шахрайських дій".

На початку квітня стало відомо, що Геннадій Боголюбов відмовився надавати свідчення на свій захист в судовому слуханні по суті щодо позову ПриватБанку проти його ексвласників.

Як повідомлялося минулого року, перші слухання у Високому суді Лондона по суті справи за позовом ПриватБанку проти ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які мали відбутися у червні цього року, після клопотання відповідачів перенесли на рік.