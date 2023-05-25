НБУ анулював ліцензію 3-ї на ринку онлайн кредитів ФК «Інвеструм»

Національний банк України (НБУ) анулював ТОВ "ФК "Інвеструм" (ТМ "ЗеCredit", "BananaCredit") ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту.

"Таке рішення Комітет із нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 травня 2023 року за результатами позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг", -повідомляється на сайті регулятора в четвер.

Згідно з інформацією НБУ, за підсумками першого кварталу цього року виторг "Інвеструм" становив 419,95 млн грн, що є третім показником на ринку після "Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa", 467,98 млн грн) і "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "MyCredit", 451 млн грн).

НБУ заявляє, що встановив порушення ФК "Інвеструм" вимог чинного законодавства, зокрема, законів "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про споживче кредитування", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей";

Рішення про анулювання набуло чинності в четвер, уточнив Нацбанк. Він нагадав, що після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права вести діяльність за видами відкликаних ліцензій. Однак відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов'язань за договорами про надання фінансових послуг.

Засновником ФК "Інвеструм" зі статутним капіталом 5,2 млн грн виступає громадянин Латвії Вітаутас Олшаускас.

Активи компанії на кінець першого кварталу поточного року становили, за даними на сайті НБУ, 202,6 млн грн, зобов'язання - 190,4 млн грн, чистий прибуток за квартал - 0,45 млн грн порівняно з 23,49 млн грн в "Укр Кредит Фінанс" і 28,25 млн грн в "1 безпечного агентства необхідних кредитів". Витрати на оплату праці "Інвестурм" становили 4,37 млн грн, що в 4,5-2,7 раза менше, ніж у конкурентів, які йдуть попереду.

Згідно з інформацією на сайті "Інвеструм", компанія видавала кредити в обсязі від 1 тис. грн до 20 тис. грн за ставкою від 2,5% до 3,2% на день, зазначаючи при цьому реальну річну процентну ставку від 660520,14% річних до 6930072,44% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці лютого цього року анулював ліцензії ще двом доволі великим гравцям цього ринку - ТОВ "Містер Кеш" (ТМ Mister Cash) і ТОВ "СС Лоун" (ТМ СС Loan) із Групи СС Capital.