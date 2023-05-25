«Укрнафтобуріння» Коломойського і партнерів передали в управління «Укрнафти»

Кабінет міністрів схвалив передачу в управління "Укрнафти" одну з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 травня.

Так, Кабмін погодився з пропозицією АРМА і Міноборони щодо передачі арештованих активів в управління "Укрнафти".

АРМА доручили забезпечити передачу активів, а "Укрнафті" й Міноборони - вжити "дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".