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АНАЛІТИКА

«Укрнафтобуріння» Коломойського і партнерів передали в управління «Укрнафти»

17:47 24.05.2023 |

Новини компаній

 

Кабінет міністрів схвалив передачу в управління "Укрнафти" одну з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 травня.

Так, Кабмін погодився з пропозицією АРМА і Міноборони щодо передачі арештованих активів в управління "Укрнафти".

АРМА доручили забезпечити передачу активів, а "Укрнафті" й Міноборони - вжити "дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".
За матеріалами: Економічна правда
 

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