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«Укрнафтобуріння» Коломойського і партнерів передали в управління «Укрнафти»
17:47 24.05.2023 |
Кабінет міністрів схвалив передачу в управління "Укрнафти" одну з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 травня.
Так, Кабмін погодився з пропозицією АРМА і Міноборони щодо передачі арештованих активів в управління "Укрнафти".
АРМА доручили забезпечити передачу активів, а "Укрнафті" й Міноборони - вжити "дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".
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