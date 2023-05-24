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АНАЛІТИКА

ArcelorMittal Кривий Ріг заявив про рекордні 49 млрд грн збитку

13:27 24.05.2023 |

Новини компаній

 

У рік повномасштабного вторгнення Криворізький гірничо-металургійний комбінат АрселорМіттал Кривий Ріг зазнав значного чистого збитку в розмірі понад 49 мільярдів гривень, порівняно з чистим прибутком в розмірі 25,28 млрд гривень у попередньому році. Про це інформує пресслужба компанії.

Активи комбінату на кінець минулого року становили 52,68 мільярда гривень, власний капітал склав 28,21 мільярда гривень, а довгострокові зобов'язання складали 6,05 мільярда гривень.

За міжнародними стандартами фінансової звітності, у 2022 році підприємство зарахувало збитки в розмірі 36 мільярдів гривень через зменшення корисності своїх необоротних активів внаслідок негативних змін в економічному середовищі, спричинених російською військовою агресією.

Через війну загальний рівень завантаження виробничих потужностей АМКР не перевищував 20-25%. Водночас протягом 2022 року ArcelorMittal Кривий Ріг інвестував $181,4 мільйона у розвиток виробництва.
"Зараз АрселорМіттал Кривий Ріг продовжує боротися за виживання, переживши минулорічні труднощі, пов'язані з блокадою основних морських портів, а також відключення електроенергії та навіть ракетний удар. Нам вдається підтримувати задовільний стан ліквідності підприємства, зокрема шляхом залучення кредитних коштів під гарантії групи АрселорМіттал", - зауважив гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо.

В інтерв'ю Forbes він розповів, що компанія зазнала великих збитків, бо у перші місяці війни зламалися усі логістичні ланцюжки й вони виплачують зарплати працівникам.

За його словами, комбінат планує поступово відновлювати дедалі більше виробничих процесів та очікує переходу до позитивного показника EBITDA у другому півріччі цього року.

Підприємство за минулий рік виробило 23% запланованих обсягів сталі, 22,8% - прокату.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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