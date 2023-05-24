Фінансові новини
- |
- 24.05.23
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Коболєв втратив місце у наглядовій раді Київстару
13:20 24.05.2023 |
Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв втратив місце у наглядовій раді Київстару. Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації НКЦПФР.
"На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київстар» було переобрано склад Наглядової ради товариства. На жаль, Андрій Коболєв прийняв рішення вийти зі складу Наглядової ради ПрАТ «Київстар». Компанія високо оцінює плідну співпрацю з Андрієм протягом більш ніж трьох років і вдячна йому за вагомий внесок у розвиток бізнесу, а також повідомляє, що з 15.05.2023 року Йоханнес Брекенхофф набуває повноважень як новообраний член Наглядової ради ПрАТ «Київстар»".
Коболєв входив до наглядової ради Київстару з грудня 2020 року як представник його акціонера, компанії VEON Ltd.
15 травня його вирішили замінити на іншого представника - Юпа Бракенхоффа, який з травня 2023 року став головним фінансовим директором групи VEON.
Наприкінці квітня Київстар продовжив на три роки повноваження всіх семи членів наглядової ради, зокрема й Коболєва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
|Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українського народу
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ArcelorMittal Кривий Ріг заявив про рекордні 49 млрд грн збитку
|Коболєв втратив місце у наглядовій раді Київстару
|Хабар на ₴1,5 мільйона: у корупційній справі щодо Укрзалізниці затримали трьох осіб
|ДТЕК Ахметова запустив нову вітрову електростанцію за «зеленим тарифом»
|«Укргазвидобування» запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки
|«Укрзалізниця» готує до запуску проєкт «жіночих купе»
Бізнес
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро
|G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто
|Управління ШІ: лідери G7 уклали угоду про створення «Хіросімського процесу»