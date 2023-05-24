Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв втратив місце у наглядовій раді Київстару. Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації НКЦПФР.

"На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київстар» було переобрано склад Наглядової ради товариства. На жаль, Андрій Коболєв прийняв рішення вийти зі складу Наглядової ради ПрАТ «Київстар». Компанія високо оцінює плідну співпрацю з Андрієм протягом більш ніж трьох років і вдячна йому за вагомий внесок у розвиток бізнесу, а також повідомляє, що з 15.05.2023 року Йоханнес Брекенхофф набуває повноважень як новообраний член Наглядової ради ПрАТ «Київстар»".



Коболєв входив до наглядової ради Київстару з грудня 2020 року як представник його акціонера, компанії VEON Ltd.

15 травня його вирішили замінити на іншого представника - Юпа Бракенхоффа, який з травня 2023 року став головним фінансовим директором групи VEON.

Наприкінці квітня Київстар продовжив на три роки повноваження всіх семи членів наглядової ради, зокрема й Коболєва.





