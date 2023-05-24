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Хабар на ₴1,5 мільйона: у корупційній справі щодо Укрзалізниці затримали трьох осіб

13:16 24.05.2023 |

Новини компаній

НАБУ і САП викрили схему отримання неправомірної вигоди громадянином, який був посадовцем «Укрзалізниці», за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці.

Про це поінформувала пресслужба НАБУ, передає Укрінформ.

«За свої «послуги» він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн. 22 травня 2023 року НАБУ і САП затримали двох учасників групи, яка надавала неправомірну вигоду посадовцю. Наступного дня затримано заступника директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», - зазначили у пресслужбі.

Також детективи НАБУ відшукали авто - предмет неправомірної вигоди - в одному із населених пунктів Львівської області. Його було вилучено з метою забезпечення збереження речового доказу і вирішення питання про спецконфіскацію.

«Цього ж дня затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України», - заявили у відомстві.

За даними слідства, у квітні - травні 2023 року заступник директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» отримав авто Toyota Camry.

«За такий «подарунок» він сприяв в укладенні контрактів з потрібними «постачальниками», а також діяв в їх інтересах під час виконання контрактів і проведення оплати», - уточнили в установі.

Наразі НАБУ та САП вживають заходів для встановлення усіх можливих учасників злочину.

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скерувала на новий розгляд справу про привласнення понад 93 млн гривень акціонерного товариства «Укрзалізниця».
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

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