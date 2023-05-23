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«Укрзалізниця» готує до запуску проєкт «жіночих купе»
15:51 23.05.2023 |
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) розглядає можливість запуску вагонів із жіночими купе, повідомив заступник директора із комунікацій та обслуговування клієнтів "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.
"Ми добре вивчили світовий досвід (переважно азійський) і розуміємо, що жіночі купе - не панацея, а лише тимчасовий підсилювальний елемент у комплексі рішень, що викорінюватимуть проблеми", - написав Шевченко на своїй фейсбук-сторінці у вівторок.
За його словами, проблема глибша і потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі, а також реформ судової системи.
"Наше завдання тут і зараз - допомогти жінкам почуватися комфортніше й безпечніше, доки будуватиметься системна робота в цьому напрямі в державі", - зазначив Шевченко.
Шевченко додав, що жіночими купе зможуть скористатися жінки, мами з дітьми до 6 років будь-якої статі та жінки-трансгендери. Водночас він зауважив, що це не остаточний перелік осіб, адже діалог щодо цього питання ще відкритий.
За його словами, вартість проїзду в жіночих купе буде така сама, як і в звичайному купе.
"Квитки будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці". Функція їхньої купівлі буде передбачена в одному з його наступних релізів, термін наразі не деталізуємо", - зазначив Шевченко.
Він додав, що пілотний проєкт тестуватимуть протягом кількох місяців, унаслідок чого "УЗ" ухвалить рішення про його масштабування, спираючись на попит і кількість відгуків від клієнтів.
Своєю чергою, для реалізації проєкту "УЗ" потрібно розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів і проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями, зазначили у пресслужбі "УЗ".
"Поряд із цим ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони, а це вже приблизно 15% вагонів в активному використанні, оснащено камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника", - повідомляють у телеграм-каналі "УЗ".
Як повідомлялося, на сайті Кабінету Міністрів 15 травня з'явилася петиція із проханням створити окремі вагони для жінок. На сьогодні зібрано 22 734 підписи із 25 тис. необхідних для її розгляду.
Раніше, у 2010 році "Укрзалізниця" вводила послугу жіночих купе, але вона не мала попиту.
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