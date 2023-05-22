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Жеваго вважає Коломойського причетним до спроби відсудити акції Полтавського ГЗК
13:29 22.05.2023 |
Бізнесмен Костянтин Жеваго вважає, що Ігор Коломойський може мати відношення до спроб відсудити у нього 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК). Про це він сказав у інтерв'ю Forbes.
У 2002 році компанії, пов'язані з Жеваго, придбали ці акції у чотирьох офшорних компаній з орбіти VS Energy. У 2023 році Верховний Суд підтвердив законність угоди, яку намагалися оскаржити власники цих офшорів.
"Це російські власники, у яких ми придбали цей пакет акцій у 2002 році. Це Бабаков, Гінер, Воєводін. 100% до цього має стосунок Коломойський, тому що він є їхнім партнером у Дніпроспецсталі та в інших активах в Україні. Вони були партнерами в Нікопольському заводі феросплавів, разом із Пінчуком. Це ж відомо всьому ринку", - сказав Жеваго.
За його словами, директори британських компаній, які намагалися відібрати цей пакет, є директорами багатьох кіпрських компаній Коломойського та росіян з групи VS Energy.
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