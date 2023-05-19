Авіакомпанія «Нової пошти» почала польоти

Цього тижня авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній "Нова пошта", виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига - Жешув - Рига.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів "Нової пошти" із міжнародного аеропорту Риги у польський Жешув. Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну.

"Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією "RAF-Avia" на літаку ATR 72. Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень - щовівторка та щочетверга", - йдеться у повідомленні.

У "Новій пошті" нагадали, що Supernova Airlines була заснована у 2021 році, а у січні 2023 першою серед українських компаній отримала сертифікат експлуатанта під час повномасштабної війни.

"Supernova Airlines продовжує проходження всіх процедур, необхідних для виконання регулярних вантажних рейсів в та з ЄС, де на час закриття повітряного простору України базуються літаки авіакомпанії", - додали в компанії.





