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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця почала тестувати повідомлення про зміни маршрутів через смартфон

14:16 17.05.2023 |

Новини компаній

Після вимушеної зміни маршрутів поїздів через обстріл росіянами Хмельниччини Укрзалізниця почала тестувати таргетовані навігаційні сповіщення через офіційний застосунок. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Там нагадали, що внаслідок ворожого обстрілу області на світанку 13 травня 21 поїзд Укрзалізниці вимушено змінив маршрут, було організовано десятки додаткових рейсів, залізничні та автобусні шатли. Жоден рейс далекого сполучення не було скасовано, а шатлами доставлено щонайменше 2 000 пасажирів.

"Щоб допомогти пасажирам різних рейсів зорієнтуватися у вирі повідомлень, через офіційний застосунок Укрзалізниці їм у тестовому режимі було відправлено персоналізовані інструкції щодо пересадкових маршрутів", - йдеться в повідомленні.

Персоналізовані інструкції в понад 30 варіаціях було сформовано залежно від низки факторів: станції відправлення, рейсу та станції прибуття, наявних шатлів і стиковок в обраний період часу.

До прикладу, понад 60 пасажирів з Хмельницького отримали сповіщення про свій шатл до Чорного Острова (станція за 20 км від Хмельницького) з пересадкою на електропоїзд до станції Красне (за 51 км від Львова), де на них уже очікували їхні графікові рейси об'їзним маршрутом.

Наразі застосунок Укрзалізниці встановили близько 800 000 користувачів, які придбали понад 2,20 млн квитків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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