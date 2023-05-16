Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрзалізниця отримала 105 дизель-генераторів від USAID

14:35 16.05.2023 |

Новини компаній

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало АТ "Укрзалізниця" 105 дизель-генераторів для забезпечення безперервних пасажирських та вантажних перевезень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID - US Agency for International Development) передало Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передані генератори дозволять забезпечити резервне електропостачання для понад 100 тисяч споживачів та сприятимуть безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України.

"Українська залізнична мережа є однією з найрозгалуженіших в Європі, має понад 20 тисяч кілометрів колії, з яких 45% електрифіковано. Генератори, надані USAID у рамках Проєкту енергетичної безпеки, будуть встановлені на ключових станціях основних маршрутів руху пасажирських і вантажних потягів", - розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.




Він додав, що генератори допоможуть підготувати Укрзалізницю до зими, забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв'язок з суміжними операторами системи розподілу.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко повідомив, що найбільшу кількість дизель-генераторів від USAID отримають підрозділи в Одеській, Харківській, Львівській, Київській та Дніпропетровській областях. Генератори допоможуть підтримати роботу пунктів незламності на найбільших залізничних станціях.

Передача цих генераторів є частиною спільної роботи Міністерства відновлення, Укрзалізниці та американських партнерів з підготовки української транспортної мережі до зими та можливих у цей період складнощів з енергозабезпеченням.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк розповіла, що загалом USAID надало Україні понад 3300 генераторів з початку повномасштабної війни росії проти України.

USAID та Укрзалізниця продовжуватимуть співпрацю з метою задоволення потреб української залізниці для стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення електропостачання для станцій систем розподілу та безпеки руху залізничного транспорту.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8104
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2683  0,05 0,14 37,8047  0,03 0,07
EUR 40,4477  0,13 0,33 41,3493  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес