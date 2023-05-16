Укрзалізниця отримала 105 дизель-генераторів від USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало АТ "Укрзалізниця" 105 дизель-генераторів для забезпечення безперервних пасажирських та вантажних перевезень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID - US Agency for International Development) передало Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передані генератори дозволять забезпечити резервне електропостачання для понад 100 тисяч споживачів та сприятимуть безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України.

"Українська залізнична мережа є однією з найрозгалуженіших в Європі, має понад 20 тисяч кілометрів колії, з яких 45% електрифіковано. Генератори, надані USAID у рамках Проєкту енергетичної безпеки, будуть встановлені на ключових станціях основних маршрутів руху пасажирських і вантажних потягів", - розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.













Він додав, що генератори допоможуть підготувати Укрзалізницю до зими, забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв'язок з суміжними операторами системи розподілу.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко повідомив, що найбільшу кількість дизель-генераторів від USAID отримають підрозділи в Одеській, Харківській, Львівській, Київській та Дніпропетровській областях. Генератори допоможуть підтримати роботу пунктів незламності на найбільших залізничних станціях.

Передача цих генераторів є частиною спільної роботи Міністерства відновлення, Укрзалізниці та американських партнерів з підготовки української транспортної мережі до зими та можливих у цей період складнощів з енергозабезпеченням.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк розповіла, що загалом USAID надало Україні понад 3300 генераторів з початку повномасштабної війни росії проти України.

USAID та Укрзалізниця продовжуватимуть співпрацю з метою задоволення потреб української залізниці для стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення електропостачання для станцій систем розподілу та безпеки руху залізничного транспорту.