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АНАЛІТИКА

Компанія Веревського сконцентрувала 74% акцій агрохолдингу «Кернел»

16:54 15.05.2023 |

Новини компаній

 

Компанія Namsen Limited, яка належить голові ради директорів одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" Андрію Веревському, за підсумками оголошеного 30 березня тендера викупила ще 36% акцій у інших власників, збільшивши свою частку до 74,05% акцій, що знаходилися в обігу.

Згідно із повідомленням "Кернела" на Варшавській фондовій біржі, 12 травня компанія Веревського викупила 30,25 млн акцій із заявлених до викупу 52,06 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Компанія уточнила, що з урахуванням казначейських акцій викуплений пакет відповідав близько 39% голосів, а тепер сконцентрований Namsen пакет дає 80,36% голосів у компанії.

Ціна викупу склала 18,5 злотих за акцію (близько $4,47 за поточним курсом), як було заявлено, отже загальна ціна викупу склала близько $136,1 млн.
Як повідомлялося, наприкінці березня компанія Namsen Limited, що належить голові ради директорів "Кернелу" Андрію Веревському і володіє 38,05% акцій агрохолдингу, оголосила тендер про викуп решти 61,95% акцій за близько $220 млн. Заявки на викуп приймалися з 31 березня до 4 травня. Після викупу акцій планувалося делістинг компанії з Варшавської фондової біржі.

Однак 15 польських акціонерів-міноритаріїв "Кернела" відкинули пропозицію викупу належних їм 21,72% акцій холдингу та об'єдналися з метою захисту своїх інтересів. Найбільшим серед них є Kopernik Global Investors LLC із 5,02% акцій, OFE PZU належить 2,03%, Uniqua OFE - 1,95%, OFE NN - 1,83%, FRAM FIZ - 1,4%, Aegon OFE - 1,15%.

Акції холдингової компанії "Кернел" Kernel Holding SA (Люксембург) знаходяться в обігу на Варшавській фондовій біржі з листопада 2007 року. Протягом останнього року їх вартість коливалася в межах від 16,55 до 36,5 злотих, але ще у 2017 році вони коштували дорожче за 79 злотих.

Агрохолдинг "Кернел" у 2022 фінансовому році отримав $41 млн чистого збитку порівняно із $506 млн чистого прибутку у попередньому фінансовому році.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

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