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Україна залучить від ЄБРР 200 мільйонів для «Укрзалізниці» - Шмигаль
23:22 12.05.2023 |
Український уряд спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) готують проєкт відновлення залізниці - зокрема, Україна залучить від ЄБРР 200 млн євро для "Укрзалізниці".
Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 12 травня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
"Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів", - додав Шмигаль.
За матеріалами:
Економічна правда
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