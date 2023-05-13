Україна залучить від ЄБРР 200 мільйонів для «Укрзалізниці» - Шмигаль

«У нас перебуває персонал, який виїхав з Енергодара. Він працює на наших інших відокремлених підрозділах, в тому числі на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом», - президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.