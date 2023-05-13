Кабмін схвалив законопроєкт, який запускає корпоративну реформу Оператора ГТС

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який запускає корпоративну реформа Оператора газотранспортних систем України (ОГТСУ).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Заокнопроєкт "Про заходи щодо корпоративної реформи оператора газотранспортної системи України", який удосконалює модель корпоративного управління ОГТСУ, розробило Міністерство енергетики.

Документ розроблений з метою забезпечити виконання Меморандуму про взаєморозуміння від 16 січня 2023 року, укладеного між Україною та ЄС, пояснили в міністерстві.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, діюча модель роботи Оператора не відповідає Керівним принципам Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності.

"Корпоративна реформа ОГТСУ розпочата з метою застосування кращих практик корпоративного управління у системному операторі за сприяння Світового банку, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також за участі НКРЕКП та Мінекономіки.

Усіма зацікавленими сторонами досягнуто концептуального підходу до корпоративної реформи: єдина компанія із 100 % статутного капіталу у володінні держави в особі уповноваженого органу - Міненерго", - йдеться у повідомленні.

Схвалений проєкт закону запроваджує удосконалену модель корпоративного управління Оператора ГТС шляхом приєднання до нього АТ "МГУ" і пропонує нову модель: Міненерго - Оператор ГТС (з незалежною наглядовою радою та колегіальним виконавчим органом).

Раніше у дайджесті SOE Weekly для ЕП повідомлялось, що Україна, відповідно до нової програми з МВФ, має провести реформу корпоративного управління "ОГТСУ".

Згідно з програмою МВФ, влада взяла на себе зобов'язання здійснити наступні кроки щодо реформи корпоративного управління "ОГТСУ":

* Передати всі корпоративні права (частки) "ОГТСУ" від "Магістральних газопроводів України" ("МГУ") Міністерству енергетики та прийняти нову редакцію статуту "ОГТСУ", який був розроблений та погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства до кінця червня 2023 року (структурний маяк);

* Обрати та призначити наглядову раду "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року;

* Після цього призначити нового керівника "ОГТСУ" і врешті-решт ліквідувати "МГУ".

У січні "Європейська правда" оприлюднила умови, які Європейський Союз (ЄС) висунув Україні для отримання пакету макрофінансової допомоги у 2023 році.

Меморандум про взаєморозуміння, зокрема, накладає на Україну зобов'язання, розпочати корпоративну реструктуризацію "ОГТСУ" відповідно до узгодженої цільової моделі до червня 2023 року.