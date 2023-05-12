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Укрзалізниця розглядає іспанські розсувні візки для переходу на євроколію – відео видео

Укрзалізниця розглядає іспанські розсувні візки для переходу на євроколію – відео видео

 

Укрзалізниця створить експертну групу, яка має оцінити перспективність запровадження в Україні технологічної розробки іспанської компанії Tria - вагонних візків з розсувною системою для переходу з колії шириною 1435 мм на колію 1520 мм і назад. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Це питання обговорювалося на зустрічі з керівництвом французької машинобудівної компанії Alstom.


"Представники Укрзалізниці [...] обговорили запровадження сучасних технологічних рішень для інтеграції вантажних залізничних перевезень в європейську систему. За результатами проведених переговорів передбачається створення експертної групи, яка оцінить перспективність запровадження даної технології нашими партнерами в ЄС на прикордонних залізничних переходах з коліями 1435 мм і 1520 мм", - повідомила УЗ.

Новітні колісні пари, спроєктовані для експлуатації в візках вантажних вагонів європейської колії (1435 мм), придумали в Іспанії, де використовується широка колія 1668 мм. Осі розроблені та виготовлені консорціумом компаній Tria та Azvi.

Система сертифікована Іспанським агентством безпеки залізничного транспорту та є на етапі комерційного прототипу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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