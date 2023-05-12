Обсяг активів ПриватБанку у 2022 році зріс на 35%

Обсяг активів державного ПриватБанку (Київ) за підсумками 2022 року становив 549,7 млрд грн, що на 35% більше, ніж на кінець 2021 року (407,3 млрд грн).

Як повідомила заступниця голови правління банку Ганна Самаріна на пресконференції "Беремо і звітуємо: Найбільший банк країни в рік найскладніших викликів" у п'ятницю, таке зростання зумовлене збільшенням ліквідних активів на 110,3 млрд грн, зростанням додаткових інвестицій в ОВДП на 17,3 млрд грн, а також зростанням портфеля кредитів бізнес-клієнтів на 10,1 млрд грн.

Водночас 2022 року портфель кредитів фізосіб скоротився на 900 млн грн.

За словами Самаріної, кошти клієнтів на кінець 2022 року становили 472 млрд грн (в еквіваленті), що в 1,5 раза більше, ніж станом на кінець 2021 року (325,3 млрд грн).

Зростання було зумовлено надходженням 117,6 млрд грн на рахунки клієнта та впливом змін валютного курсу (29,1 млрд грн).

"Ми стримали наші витрати практично на рівні 2021 року. Зростання становило 5%. Ми не скорочували витрати, ми не скорочували персонал. Ми дуже уважно ставилися до тих витрат, які ми несли", - зазначила заступниця голови правління ПриватБанку.

Вона додала, що в перші місяці війни були великі знижки від багатьох постачальників, що також допомогло банку, однак це не мало значного впливу на витрати.

Резерви банку під кредитні ризики зросли в 17,1 раза - до 15,4 млрд грн.

