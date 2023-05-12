УЗ та німецька VTG працюватимуть над інтермодальним сполученням України та ЄС

АТ "Укрзалізниця" та німецька логістична компанія Global asset and logistics company (VTG GmbH) підписали меморандум про співробітництво - компанії працюватимуть над розвитком інтермодального сполучення між Україною та країнами ЄС.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Делегація УЗ у рамках міжнародної виставки Transport logistic 2023 у Мюнхені провела низку зустрічей з представниками європейських компаній, які працюють на ринку залізничних перевезень.

За словами директора з комерційної роботи і логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофія Мураховського, співпраця з VTG буде спрямована на розвиток інтермодального сполучення між Україною та країнами Європи.

"Такі перевезення мають низку переваг для клієнтів, зокрема, ритмічність, прогнозований час і вартість перевезень, та дозволяють інтегрувати залізничні перевезення з території України в європейський простір", - йдеться в повідомленні.

На початку 2023 року Укрзалізниця запровадила інтермодальний сервіс (перевезення "від дверей до дверей" під керівництвом одного центру),, який об'єднує перевезення контейнерних, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу філії "Центр транспортного сервісу "Ліски".

Розглядається можливість організації таких перевезень до Польщі, Румунії, Австрії та Туреччини.

Також представники УЗ зустрілися з керівництвом французької машинобудівної компанії Alstom. Сторони обговорили запровадження сучасних технологічних рішень для інтеграції вантажних залізничних перевезень в європейську систему.

За словами представника постійного АТ "Укрзалізниця" в Литовській Республіці та країнах Балтії Артема Хачатуряна, зокрема, йшлося про можливість інтеграції в Україні технологічної розробки іспанської компанії Tria - вагонних візків з розсувною системою для переходу з колії шириною 1435 мм на колію 1520 мм.

Також спільні зусилля для розвитку залізничних перевезень у Європі УЗ обговорила з представниками PKP Cargo, EP Logistics та Словенськими залізницями.