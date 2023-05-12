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Енергоатом готується швидко змінити персонал ЗАЕС після деокупації
08:59 12.05.2023 |
НАЕК «Енергоатом» проводить підготовку персоналу, який повинен зайти на Запорізьку АЕС одразу після деокупації і почати працювати.
Як передає Укрінформ, про це повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Ми готуємось зараз на (підконтрольній - ред.) території України. У нас перебуває персонал, який виїхав з Енергодара. Він працює на наших інших відокремлених підрозділах, в тому числі на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом», - сказав Котін.
За його словами, Енергоатом також готує вахти на атомних станціях, повні зміни персоналу, які потрібні будуть у випадку нестачі персоналу на Запорізькій АЕС після деокупації.
Котін нагадав, що є ознаки підготовки окупантів до «евакуації». Зокрема, проводилося спеціальне тренування персоналу «росатома» і військових для швидкого виїзду зі станції.
Як повідомлялося, загарбники ведуть підготовку до «евакуації» з Енергодара близько 2,7 тис. працівників Запорізької АЕС і їхніх сімей.
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