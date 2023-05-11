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PepsiСo відновила роботу двох своїх підприємств у Київській області та на Миколаївщині
10:50 11.05.2023 |
Компанія "PepsiСo Україна" з березня цього року відновила випуск соків на базі своїх виробничих потужностей у місті Вишневе Київської області, а також запустила виробництво напоїв у Миколаївській області.
Про це повідомила керівник відділу корпоративних комунікацій компанії Аліна Матковська, передає Інтерфакс-Україна.
"Протягом шести місяців ми здійснювали перенесення чотирьох виробничих ліній на виробничий комплекс до Вишневого і поступово відновлюємо асортимент портфеля, який був у компанії до припинення виробництва в Україні", - сказала представниця компанії.
За її словами, "PepsiСo Україна" також відновила виробництво напоїв на виробничому комплексі у Миколаївській області.
"Поступово ми рухаємося до розширення асортименту, згідно з тим, що був до припинення виробництва в Україні", - сказала Матковська, не уточнивши, які саме напої зараз випускаються в Миколаївській області.
Як повідомлялося, у вересні минулого року PepsiCo припинила виробництво напоїв Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії, проте продовжує працювати в Росії і продавати товари повсякденного попиту, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування.
В Україні корпорації PepsiCo належать три підприємства: два у Миколаївській області, а також Київський молочний завод, де також знаходиться підприємство з виробництва дитячого харчування.
Найбільшими брендами компанії в Україні є "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Єсентуки", "Аква мінерале", Lay's та "ХрусTeam".
Влада Миколаївської області вказувала, що цього року "PepsiСo Україна" активно займається відновленням роботи двох підприємств, розташованих під Миколаєвом.
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