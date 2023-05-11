Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українське морозиво їде до Польщі: ЕКА застрахувало найбільший експортний кредит з початку року

 

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) надало страхове покриття за виданим "Райффайзен Банком" беззаставним кредитом на виконання експортної угоди на 178,5 мільйона гривень, що стало найбільшою сумою з початку року.

Про це заявив в.о. голови правління ЕКА Руслан Гашев, повідомляється на сайті агентства..

"Ця угода поки що є найбільшою у поточному році, а її виконання може принести країні 600 млн грн експортної виручки, а отже - відповідний притік валюти та податкових надходжень до державного бюджету", - сказав Гашев.

Згідно із повідомленням, загальна сума виданого банком беззаставного кредиту на виконання експортної угоди під страхове покриття ЕКА складе 210 млн грн. Його отримав український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів "Три Ведмеді" для здійснення експорту до Польщі. Загальна сума прокредитованого зовнішньоекономічного договору - 600 млн грн.

Як повідомлялося, з початку старту програми підтримки експортерів влітку 2022 року станом на 1 квітня 2023 року Експортно-кредитне агентство разом застрахувало 60 виданих банками кредитів для підтримки українського експорту на загальну суму 338,7 млн грн.

Кредити на виконання експортних контрактів в рамках портфельного страхування ЕКА вже видають "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрексімбанк", "Приватбанк", "КредоБанк" і ПУМБ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0444
  0,0439
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3119  0,01 0,02 37,8633  0,01 0,03
EUR 40,8243  0,02 0,04 41,6248  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес