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Українське морозиво їде до Польщі: ЕКА застрахувало найбільший експортний кредит з початку року
09:45 11.05.2023 |
Експортно-кредитне агентство (ЕКА) надало страхове покриття за виданим "Райффайзен Банком" беззаставним кредитом на виконання експортної угоди на 178,5 мільйона гривень, що стало найбільшою сумою з початку року.
Про це заявив в.о. голови правління ЕКА Руслан Гашев, повідомляється на сайті агентства..
"Ця угода поки що є найбільшою у поточному році, а її виконання може принести країні 600 млн грн експортної виручки, а отже - відповідний притік валюти та податкових надходжень до державного бюджету", - сказав Гашев.
Згідно із повідомленням, загальна сума виданого банком беззаставного кредиту на виконання експортної угоди під страхове покриття ЕКА складе 210 млн грн. Його отримав український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів "Три Ведмеді" для здійснення експорту до Польщі. Загальна сума прокредитованого зовнішньоекономічного договору - 600 млн грн.
Як повідомлялося, з початку старту програми підтримки експортерів влітку 2022 року станом на 1 квітня 2023 року Експортно-кредитне агентство разом застрахувало 60 виданих банками кредитів для підтримки українського експорту на загальну суму 338,7 млн грн.
Кредити на виконання експортних контрактів в рамках портфельного страхування ЕКА вже видають "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрексімбанк", "Приватбанк", "КредоБанк" і ПУМБ.
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