ОТП Банк після обвинувачень НАЗК заявляє про виконання всіх зобов'язань, скорочення OTP Group у РФ під час блокування процедури продажу

ОТП Банк (Київ) продовжує виконувати всі зобов'язання, проводити платежі та видавати нові кредити, ідеться в заяві правління банку, поширеній після повідомлення Національного агентства запобігання корупції (НАЗК) 4 травня про занесення материнського угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Також інформуємо вас, що OTP Group кардинально зменшила свою присутність на ринку за 2022 рік: частка ринку знизилася до 0,17%; кредитування юридичних осіб було зупинено; корпоративний кредитний портфель зменшено на 75%", - зазначає українська "дочка".

Вона повідомила, що OTP Group неодноразово заявляла про пошук можливостей виходу із ринку, зокрема із залученням консультантів Rothschild Martin Maurel, і процедуру продажу заблоковано юридично.

"Інформація про визнання незаконних утворень "Л/ДНР", як і про надання пільгових кредитів військовослужбовцю ру (так в оригіналі), - не відповідає дійсності!" - зазначається в заяві.

Згідно з нею, визнаний Нацбанком системно-важливим ОТП Банк завжди керується нормами українського та міжнародного права, провадить відповідальний бізнес, націлений на розвиток української економіки.

"Менеджмент OTP Group постійно публічно висловлює підтримку Україні. Менеджмент ОТП Банку в Україні кардинально засуджує війну...", - йдеться також у заяві. Також акцентовано на виділенні понад 100 млн грн армії та на благодійну допомогу ОТП Банком і ОТП Лізингом і купівлю банків ОВДП на суму понад 5,5 млрд грн.

НАЗК напередодні внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни, пояснивши своє рішення позицією керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих "Л/ДНР".

За даними НАЗК, OTP входить до 50 найбільших банків Росії, обслуговуючи понад 2,2 млн клієнтів у понад 1850 населених пунктах, а за низкою напрямів входить до лідерів російського ринку: посідає 2 місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів у пунктах продажу товарів) із часткою цього ринку 15,3% і 8 місце на ринку кредитних карток.

"Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму", - заявило НАЗК.

Агентство нагадало, що OTP Bank є вже 24 компанією, яку воно внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. За його даними, внесення до цього списку є дієвим репутаційним інструментом, оскільки такі компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

З фінансових установ у цьому списку 24 компаній також Raiffeisen Bank International.

Водночас Нацбанк України раніше назвав перелік міжнародних спонсорів війни іміджевим проєктом НАЗК, метою якого є тиск на міжнародні компанії задля пришвидшення їхнього виходу з російського ринку, та заявив, що не запроваджуватиме жодних санкцій щодо банків, занесених до цього переліку.

НБУ нагадав, що рішення про санкції в Україні ухвалює РНБО і вони вводяться в дію указом президента.

ОТП Банк, згідно з даними НБУ, за розміром активів (97,86 млрд грн) на 1 березня посідав 8 місце серед 65 українських банків.