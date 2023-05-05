Фінансові новини
- |
- 05.05.23
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОТП Банк після обвинувачень НАЗК заявляє про виконання всіх зобов'язань, скорочення OTP Group у РФ під час блокування процедури продажу
12:38 05.05.2023 |
ОТП Банк (Київ) продовжує виконувати всі зобов'язання, проводити платежі та видавати нові кредити, ідеться в заяві правління банку, поширеній після повідомлення Національного агентства запобігання корупції (НАЗК) 4 травня про занесення материнського угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
"Також інформуємо вас, що OTP Group кардинально зменшила свою присутність на ринку за 2022 рік: частка ринку знизилася до 0,17%; кредитування юридичних осіб було зупинено; корпоративний кредитний портфель зменшено на 75%", - зазначає українська "дочка".
Вона повідомила, що OTP Group неодноразово заявляла про пошук можливостей виходу із ринку, зокрема із залученням консультантів Rothschild Martin Maurel, і процедуру продажу заблоковано юридично.
"Інформація про визнання незаконних утворень "Л/ДНР", як і про надання пільгових кредитів військовослужбовцю ру (так в оригіналі), - не відповідає дійсності!" - зазначається в заяві.
Згідно з нею, визнаний Нацбанком системно-важливим ОТП Банк завжди керується нормами українського та міжнародного права, провадить відповідальний бізнес, націлений на розвиток української економіки.
"Менеджмент OTP Group постійно публічно висловлює підтримку Україні. Менеджмент ОТП Банку в Україні кардинально засуджує війну...", - йдеться також у заяві. Також акцентовано на виділенні понад 100 млн грн армії та на благодійну допомогу ОТП Банком і ОТП Лізингом і купівлю банків ОВДП на суму понад 5,5 млрд грн.
НАЗК напередодні внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни, пояснивши своє рішення позицією керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих "Л/ДНР".
За даними НАЗК, OTP входить до 50 найбільших банків Росії, обслуговуючи понад 2,2 млн клієнтів у понад 1850 населених пунктах, а за низкою напрямів входить до лідерів російського ринку: посідає 2 місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів у пунктах продажу товарів) із часткою цього ринку 15,3% і 8 місце на ринку кредитних карток.
"Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму", - заявило НАЗК.
Агентство нагадало, що OTP Bank є вже 24 компанією, яку воно внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. За його даними, внесення до цього списку є дієвим репутаційним інструментом, оскільки такі компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
З фінансових установ у цьому списку 24 компаній також Raiffeisen Bank International.
Водночас Нацбанк України раніше назвав перелік міжнародних спонсорів війни іміджевим проєктом НАЗК, метою якого є тиск на міжнародні компанії задля пришвидшення їхнього виходу з російського ринку, та заявив, що не запроваджуватиме жодних санкцій щодо банків, занесених до цього переліку.
НБУ нагадав, що рішення про санкції в Україні ухвалює РНБО і вони вводяться в дію указом президента.
ОТП Банк, згідно з даними НБУ, за розміром активів (97,86 млрд грн) на 1 березня посідав 8 місце серед 65 українських банків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Національний банк прогнозує значне зниження інфляції та повернення економіки до відновлення в цьому році – Інфляційний звіт
ТОП-НОВИНИ
|«Майже готові» до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС
|Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років
|Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі «Краяна» - САП
|Зеленський у Гаазі розкритикував ідею «гібридного» спецтрибуналу за злочин агресії РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОТП Банк після обвинувачень НАЗК заявляє про виконання всіх зобов'язань, скорочення OTP Group у РФ під час блокування процедури продажу
|Суд повторно арештував акції «Укрнафтобуріння» Коломойського
|Агрохолдинг «Нібулон» став оператором протимінної діяльності
|САП завершила розслідування продажу електроенергії «Енергоатома» Коломойському за зниженою ціною
|Найбільший приватний стивідорний оператор України готує позов проти держави
|«Кернел» інвестує $10 млн у будівництво в порту «Рені» нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р.
|Рада затвердила зміни до кредитної угоди з ЄІБ на будівництво ЛЕП для Рівненської АЕС
Бізнес
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM