Агрохолдинг "Нібулон" став оператором протимінної діяльності та отримала перший сертифікат для проведення робіт з гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що 28 квітня "Нібулон" отримав відповідний сертифікат від Центру протимінної діяльності Міноборони України на нетехнічне обстеження територій.

"Тепер наші сапери мають право проводити розвідку територій компанії, які є потенційно забрудненими, та оцінювати ступінь їх забруднення вибухонебезпечними предметами, максимально звужуючи коло пошуку вибухонебезпчних предметів. Це перший крок до розмінування українських земель", - наголосили в компанії.

Крім того, "Нібулон" уже подав документи на отримання й інших сертифікатів з протимінної діяльності:

* на технічне обстеження територій (ТО)

* розмінування вручну (РВ)

* обстеження району ведення бойових дій (ОРВБД).

Як пояснюють у компанії, сертифікат на ТО дозволяє здійснювати роботу з пошуку вибухонебезпечних предметів на потенційно забруднених ділянках, які були зазначені нетехнічним обстеженням, та підтвердити чи спростувати їх наявність.

Сертифікат РВ дозволить розміновувати заміновані ділянки вручну, де це можливо. У складних випадках мінування звертатимуться за підтримкою саперів ДСНС України та Міноборони України.

Сертифікат на ОРВБД дасть можливість досліджувати землі, де безпосередньо велись бойові дії.