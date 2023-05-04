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Агрохолдинг «Нібулон» став оператором протимінної діяльності
14:17 04.05.2023 |
Агрохолдинг "Нібулон" став оператором протимінної діяльності та отримала перший сертифікат для проведення робіт з гуманітарного розмінування.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Зазначається, що 28 квітня "Нібулон" отримав відповідний сертифікат від Центру протимінної діяльності Міноборони України на нетехнічне обстеження територій.
"Тепер наші сапери мають право проводити розвідку територій компанії, які є потенційно забрудненими, та оцінювати ступінь їх забруднення вибухонебезпечними предметами, максимально звужуючи коло пошуку вибухонебезпчних предметів. Це перший крок до розмінування українських земель", - наголосили в компанії.
Крім того, "Нібулон" уже подав документи на отримання й інших сертифікатів з протимінної діяльності:
* на технічне обстеження територій (ТО)
* розмінування вручну (РВ)
* обстеження району ведення бойових дій (ОРВБД).
Як пояснюють у компанії, сертифікат на ТО дозволяє здійснювати роботу з пошуку вибухонебезпечних предметів на потенційно забруднених ділянках, які були зазначені нетехнічним обстеженням, та підтвердити чи спростувати їх наявність.
Сертифікат РВ дозволить розміновувати заміновані ділянки вручну, де це можливо. У складних випадках мінування звертатимуться за підтримкою саперів ДСНС України та Міноборони України.
Сертифікат на ОРВБД дасть можливість досліджувати землі, де безпосередньо велись бойові дії.
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