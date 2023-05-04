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Суд зняв арешт акцій «Укрнафтобуріння» Коломойського та партнерів
12:47 04.05.2023 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній, Політика
Суд зняв арешт з акцій однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.
Про це йдеться в ухвалі суду, що є у розпорядженні Економічної правди.
Печерський районний суд м. Києва 3 квітня задовольнив клопотання адвоката в інтересах "Укрнафтобуріння" та скасував арешт, накладений Печерським райсудом м. Києва 7 квітня.
А саме, скасовано арешт частки у статутному капіталі "Укрнафтобуріння" таких компаній: АРЕС СИСТЕМС ЛТД. (22,49%), DERIPON COMMERCIAL (22,49% та 22,49%), LTD, JKX Ukraine B.V. (10%) та ARIANA BUSINESS LIMITED (22,49%).
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню, зазначається в ухвалі. Повний текст ухвали буде опубліковано 8 травня.
Нагадуємо:
Компанія "Укрнафтобуріння" пов'язана з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія є однією з найбільших газовидобувних компаній України: у 2021 році видобуток газу сягнув 725,4 млн кудометрів.
На початку квітня за рішенням суду акції "Укрнафтобуріння" були передані в управління АРМА.
У середу ЕП повідомляла, що "Укрнафта" просить передати їй в управління корпоративні права "ВК "Укрнафтобуріння".
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