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АНАЛІТИКА

Рада затвердила зміни до кредитної угоди з ЄІБ на будівництво ЛЕП для Рівненської АЕС

 

Верховна Рада на засіданні 2 травня ратифікувала внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо проєкту будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська.

Прийняття відповідного законопроєкту №0188 в цілому підтримали 268 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

Прийняття законопроєкту, згідно із пояснювальною запискою до нього, надасть можливість використати кошти кредиту в обсязі, передбаченому фінансовою угодою щодо будівництва високовольтної лінії між Україною та ЄІБ.

Зокрема, ратифікованими змінами передбачається:

* перенесення останньої дати вибірки кредиту з 31 грудня 2020 року на 31 грудня 2023 року;

* перенесення очікуваної дати завершення проекту з 2019 року на 2023 рік;

* встановити, що якщо розмір ФСППС (змінної ставки процентів із фіксованим спредом) для будь-якого базисного періоду ФСППС є нижчим від нуля, то вона встановлюється нульовою;

* уточнити, що розмір спреду для траншів у 2018, 2019 і 2020 роках складає 0,787%, а для траншів, вибраних у 2021 році і надалі, - 0,888%.

Як повідомлялося, фінансова угода між Україною та ЄІБ для реалізації проєкту спорудження ВЛ Рівненська АЕС-Київська підписана 8 жовтня 2008 року, вона передбачала виділення Україні кредиту на суму 150 млн євро. У травні 2021 року Кабмін запропонував продовжити її строк до кінця 2023 року.

ВЛ Рівненська АЕС-Київська має забезпечити стійку роботу Київського енерговузла та збільшити видачу потужності Рівненської АЕС до центральних та східних регіонів України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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