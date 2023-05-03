Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 09:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада затвердила зміни до кредитної угоди з ЄІБ на будівництво ЛЕП для Рівненської АЕС
09:28 03.05.2023 |
Верховна Рада на засіданні 2 травня ратифікувала внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо проєкту будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська.
Прийняття відповідного законопроєкту №0188 в цілому підтримали 268 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.
Прийняття законопроєкту, згідно із пояснювальною запискою до нього, надасть можливість використати кошти кредиту в обсязі, передбаченому фінансовою угодою щодо будівництва високовольтної лінії між Україною та ЄІБ.
Зокрема, ратифікованими змінами передбачається:
* перенесення останньої дати вибірки кредиту з 31 грудня 2020 року на 31 грудня 2023 року;
* перенесення очікуваної дати завершення проекту з 2019 року на 2023 рік;
* встановити, що якщо розмір ФСППС (змінної ставки процентів із фіксованим спредом) для будь-якого базисного періоду ФСППС є нижчим від нуля, то вона встановлюється нульовою;
* уточнити, що розмір спреду для траншів у 2018, 2019 і 2020 роках складає 0,787%, а для траншів, вибраних у 2021 році і надалі, - 0,888%.
Як повідомлялося, фінансова угода між Україною та ЄІБ для реалізації проєкту спорудження ВЛ Рівненська АЕС-Київська підписана 8 жовтня 2008 року, вона передбачала виділення Україні кредиту на суму 150 млн євро. У травні 2021 року Кабмін запропонував продовжити її строк до кінця 2023 року.
ВЛ Рівненська АЕС-Київська має забезпечити стійку роботу Київського енерговузла та збільшити видачу потужності Рівненської АЕС до центральних та східних регіонів України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС заборонив імпорт до 5 країн кількох агротоварів з України
|Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп
|Рада визначила політрежим РФ як рашизм
|Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада затвердила зміни до кредитної угоди з ЄІБ на будівництво ЛЕП для Рівненської АЕС
|Італія через ЄБРР надасть EUR10 млн гранту «Укренерго» на підвищення ліквідності
|Кабмін запускає процедуру корпоратизації «Енергоатому»
|Фонд держмайна хоче відновити роботу заводу «Оріана» після 18 років простою
|Для Українського дунайського пароплавства капітально відремонтували сім барж
|Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів «Є-Гроші» за порушення антиколекторського закону
Бізнес
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ
|Mercedes-Benz представив нове покоління E-Class
|Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі