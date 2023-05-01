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Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів «Є-Гроші» за порушення антиколекторського закону
16:05 01.05.2023 |
Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" на 102 тисячі гривень за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки під час урегулювання простроченої заборгованості.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 1 травня, повідомляє пресслужба регулятора.
Фінансова компанія "Є Гроші Ком" надає послуги мікрокредитування під брендом "Є-Гроші". Бенефіціаром компанії у держреєстрі вказаний Дмитро Шевчук.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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