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АНАЛІТИКА

Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів «Є-Гроші» за порушення антиколекторського закону

 

Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" на 102 тисячі гривень за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки під час урегулювання простроченої заборгованості.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 1 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Фінансова компанія "Є Гроші Ком" надає послуги мікрокредитування під брендом "Є-Гроші". Бенефіціаром компанії у держреєстрі вказаний Дмитро Шевчук.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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