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АНАЛІТИКА

Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію переказами через «Укрпошту»

 


Українські переселенці за кордоном зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

"Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів у країну перебування)", - додали в уряді.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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