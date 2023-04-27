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Прозорро.Продажі повністю завершили процес корпоратизації
14:09 27.04.2023 |
Прозорро.Продажі повністю завершили процес корпоратизації, відтепер 100% акцій новоствореного акціонерного товариства належать державі в особі Міністерства економіки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Новостворене акціонерне товариство «Прозорро.Продажі» є правонаступником усіх прав та обов'язків держпідприємства «Прозорро.Продажі».
«Реформа корпоративного управління відповідає рекомендаціям ОЕСР з управління державними компаніями. Вона має на меті створити сучасні механізми професійного управління державними компаніями в інтересах громадян України, а також сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності та залученню інвестицій», - наголосила віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
У Мінекономіки зазначають, що корпоратизація проводиться з метою кращого управління державною власністю й направлена на прозорість всередині компаній.
Для тих, хто працював у системі Прозорро.Продажі, жодних змін в роботі не відбудеться. Організатори торгів, які бажають продати чи здати майно або активи в оренду на онлайн-аукціонах, та охочі взяти в них участь, можуть, як і зазвичай, реєструватися на одному з акредитованих майданчиків системи Прозорро.Продажі.
Відтепер керівні органи АТ «Прозорро.Продажі» будуть складатись із Наглядової ради та Правління. Наглядову раду акціонерного товариства як представник держави очолив Ілля Михайлов. До складу ради також входять представник від держави Наталія Бойко та два незалежні члени - Надія Васильєва й Дмитро Крепак.
Як повідомлялось, з 24 лютого завдяки онлайн-аукціонам у державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі вдалося наповнити бюджети різних рівнів на понад 10 мільярдів гривень. За цей період відбулося понад 18 тисяч успішних онлайн-аукціонів з реалізації публічних активів.
Так, найбільш прибутковими стали аукціони з реалізації активів банків-банкрутів, які оголосив у системі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Такі аукціони принесли 2,7 млрд грн. Від малої приватизації державного і комунального майна у бюджети надійшло 2 млрд грн. Також успішними були земельні онлайн-аукціони, які допомогли заробити майже 1 млрд грн під час війни.
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