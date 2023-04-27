Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафтогаз провів першу закупівлю газу у приватних видобувників на українській біржі

 

НАК "Нафтогаз України" вийшов на Українську енергетичну біржу (УЕБ) та закупив 1,6 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Згідно з результатами торгів, середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становила 10 972 грн за тисячу кубометрів без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) становила 10 767 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

"Це була лише перша угода, надалі ми плануємо системно здійснювати закупівлі на УЕБ", - прокоментував голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Нафтогаз планує купувати газ на біржі протягом квітня та травня, уточнюють у компанії.

За словами Чернишова, регулярні закупівлі газу на УЕБ дозволять підтримати вітчизняних видобувників та сприятимуть збільшенню українського видобутку.

Нафтогаз анонсував прозорі закупівлі газу українського видобутку через УЕБ у середині квітня. Потенційні учасники торгів повинні пройти внутрішню перевірку компанії та надати докладну інформацію про себе та свою структуру власності.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3918
  0,1060
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3173  0,05 0,14 37,9947  0,04 0,10
EUR 40,7950  0,02 0,04 41,7560  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9310  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес