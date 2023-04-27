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Нафтогаз провів першу закупівлю газу у приватних видобувників на українській біржі
13:18 27.04.2023 |
НАК "Нафтогаз України" вийшов на Українську енергетичну біржу (УЕБ) та закупив 1,6 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Згідно з результатами торгів, середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становила 10 972 грн за тисячу кубометрів без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) становила 10 767 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.
"Це була лише перша угода, надалі ми плануємо системно здійснювати закупівлі на УЕБ", - прокоментував голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Нафтогаз планує купувати газ на біржі протягом квітня та травня, уточнюють у компанії.
За словами Чернишова, регулярні закупівлі газу на УЕБ дозволять підтримати вітчизняних видобувників та сприятимуть збільшенню українського видобутку.
Нафтогаз анонсував прозорі закупівлі газу українського видобутку через УЕБ у середині квітня. Потенційні учасники торгів повинні пройти внутрішню перевірку компанії та надати докладну інформацію про себе та свою структуру власності.
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