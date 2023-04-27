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Уряд призначив членами наглядової ради від держави АТ "Укрпошта" Сергія Деркача та Костянтина Гуру
12:15 27.04.2023 |
Сергій Деркач працює заступником міністра в Мінвідновлення з 7 лютого 2023 року. Коментуючи своє призначення в наглядову раду "Укрпошти", він зазначив, що поєднувати обидві посади буде нелегко. "Якщо говорити про мене, то йдеться про антикорупційний комплаєнс, ризик-менеджмент, аналіз корупційних ризиків. Упевнений, що зможу посилити Наглядову раду в частині цих процесів, забезпечити експертну допомогу відповідним комітетам", - написав Деркач у фейсбуці.
Костянтин Гура очолює Державне агентство інфраструктурних проєктів із 21 червня 2022 року. З 25 червня 2020 року до 5 жовтня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Окремим розпорядженням на нього було покладено зобов'язання голови агентства - з 25 червня 2020 року до 25 серпня 2021 року.
Незалежними членами наглядової ради стали старший партнер Cambridge Management Consulting Рінат Абдрасилов, Якуб Карновскі, який має досвід роботи в наглядових радах "Укрпошти" та "Укрзалізниці", Геррі Джон Керрол, безпосередньо пов'язаний із поштовим бізнесом, фахівець зі стратегічного менеджменту та банківської справи, Олена Малинська, ексголова правління банку "Кредит-Дніпро", ексміністр фінансів Ігор Мітюков.
Раніше Мінекономіки повідомило, що представниками від держави в наглядовій раді "Укрпошти" будуть Наталія Бернацька (професор господарського і трудового права) та економіст Христина Прасолова.
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