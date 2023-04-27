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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» переказав в бюджет перші доходи від управління арештованою мережею «Глуско»

 

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" на кінець першого кварталу року перерахував до держбюджету перші надходження від управління арештованої мережі АЗС "Глуско" - 378 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За підсумками березня компанія відновила роботу 71 автозаправної станції під брендом "U.GO".

Перераховані до бюджету 378 тисяч гривень становлять 75% загального доходу, отриманого компанією в березні від господарського використання арештованого майна.

Водночас витрати "Нафтогазу" на збереження активу за минулий місяць склали 2,5 мільйона гривень.

Таку диспропорція між доходами та витратами на початковому етапі управління в АРМА пояснюють необхідністю значних інвестицій у відновлення роботи АЗС у багатьох регіонах України, в тому числі на деокупованих територіях.
За матеріалами: Економічна правда
 

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