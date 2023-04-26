«Епіцентр» на 97% збільшив обсяги продажу товарів для посівної

Гіпермаркети торговельної мережі "Епіцентр" (Київ) від початку сезонного продажу товарів для посівної у 2023 році збільшили показник на 97% порівняно з 2022 роком, повідомила пресслужба компанії.

"Цьогоріч люди почали готуватися до посівної набагато раніше, ніж зазвичай. Ще в грудні ми помітили певний ажіотаж на товари для розсади, хоча зазвичай він починався у другій половині січня. Комплекти для розсади, торфогорщики та касети просто розмітали з полиць. Також спостерігався підвищений попит на насіння, а в березні реалізація добрив досягла максимального показника за останні кілька років", - повідомила директор напряму "Сад. Город" мережі "Епіцентр" Світлана Лісанті, слова якої наводяться в пресрелізі.

За її даними, найчастіше в цій категорії продають насіння: приріст цього року порівняно з минулим становив +64%, ґрунтосуміші (+121%), добрива (+107%) і агрохімію (+122%). Найвищий показник порівняно з минулорічним продемонструвала підгрупа товарів для розсади: обсяг продажу насіння збільшився на 128%, касет для розсади - на 74%.

Головною причиною зростання реалізації товарів для посівної Лісанті вважає низький попит минулого року та інфляційні процеси в країні.

"Торік продажі цієї продукції у багатьох регіонах країни обвалилися внаслідок повномасштабного вторгнення (Росії в Україну - ІФ-У). При цьому за останній рік більшість товарів для посівної подорожчали через зростання валютного курсу, збільшення цін на енергоносії, логістику тощо", - пояснила вона.

Директор напряму "Сад. Город" також повідомила, що з початку сезону 2023 року обсяг реалізації зазначеної категорії товарів перевищив показники довоєнного 2021 року і в грошовому (+71%), і в натуральному вираженні (+4%).

"З одного боку, люди почали закуповувати насіння, добрива та ґрунтосуміші наперед через побоювання подальшого зростання цін. З іншого, можна зробити висновок, що в умовах зростання безробіття та скорочення доходів все більше українців сподіваються прогодувати себе за рахунок домашнього господарства", - пояснила Лісанті.

За даними "Епіцентру", наразі віддається перевага якісним професійним брендам, які гарантують високу врожайність і максимальний ефект. У виборі між кількома аналогами вирішальною є ціна.

У торговельній мережі зазначили, що торік через бойові дії та порушення логістичних ланцюжків іноді спостерігався дефіцит деяких видів насіння і добрив. Наразі проблем із їх нестачею в країні немає.

Сезон товарів для посівної в Україні розпочинається в середині березня, пікові обсяги продажу припадають на квітень-травень.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", яка також розвиває інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів агресора низка ТЦ була суттєво пошкоджена, а чотири торговельні центри у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищені.

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн та створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО та населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

