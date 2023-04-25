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АНАЛІТИКА

Кабмін змінив наглядову раду «Ощадбанку»

 

Кабінет міністрів призначив новий склад наглядової ради державного "Ощадбанку".

Як повідомляє пресслужба банку, зокрема уряд продовжив повноваження двох із шести її членів - Хуана Енріке Перес Калота та Антона П'ятигіна.

"Чотири нових члени замінять Байбу Апін (голова наглядової ради, - ред.), Міхаеля Вайнштейна, Пітера Бріггса та Янні Харьюнпаа", - зазначається у повідомленні.

Замість них Кабмін призначив Міхала Крупінського, Елізабет Нельсон, Філіпа Хізлі та Володимира Лавренчука.

"Ощадбанк" нагадує, що попередня спостережна рада затвердила стратегію трансформації "Ощадбанку" в комерційно привабливий інститут з урахуванням можливої приватизації. Проте реалізація цієї стратегії зупинена через збройну агресію РФ.

Як повідомлялося, державний "Ощадбанк" за 2022 рік отримав чистий прибуток у розмірі 690 млн грн, що у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році (1,1 млрд грн).

Крім того, "Ощадбанк" доформував резерви минулого року на 12,1 млрд грн через можливі втрати внаслідок погіршення якості кредитного портфеля.

Також минулоріч "Ощадбанк" вступив до Фонду гарантування вкладів фізосіб, сплативши 777 млн грн внесків, що відповідно зменшило обсяг річного прибутку порівняно з попереднім роком.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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