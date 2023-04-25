«Добробут» купив київську столичну клініку цифрової стоматології

Медична мережа “Добробут” придбала столичну клініку цифрової стоматології TEFI (обидві – Київ), яка стане частиною Dobrobut Dental Clinic.

Як повідомляють у пресрелізі мережі, засновниця клініки TEFI Марина Білоус планує зайнятися створенням сучасної стоматологічної клініки в Лондоні.

“Я рада, що передаю свою клініку в руки надійним партнерам. Для мене дуже важливо, щоб клієнти, які звикли до високої якості послуг і дбайливого ставлення до себе, не відчули жодних змін, крім змін на краще. Впевнена, що “Добробут” збереже і розвине всі досягнення, якими наша команда щиро пишається”, – цитується в прес-релізі Білоус.

За словами гендиректора “Добробуту” Вадима Шекмана, мережа інвестує в різні медичні напрямки, зокрема в розвиток стоматології.

“Придбання клініки TEFI – ще один крок у цьому напрямку. Високі стандарти та індивідуальний підхід TEFI до кожного клієнта тепер під брендом Dobrobut Dental Clinic об’єднаються з мультидисциплінарним підходом “Добробуту” і стане частиною нашої медичної екосистеми”, – сказав він.

У новому стоматологічному відділенні клініки площею 346 кв. м є п’ять лікувальних кабінетів, оснащених сучасним обладнанням, зокрема дентальним томографом Orthophos SL і апаратом для цифрової радіовізіографії (Dentsply Sirona). У хірургічному блоці обладнано операційну для хірургічних втручань і лікування в наркозі.

У новому відділенні Dobrobut Dental Clinic будуть доступні всі стоматологічні послуги, зокрема естетичне протезування, імплантація, ортодонтичне лікування для дітей і дорослих.

“Добробут” – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До мережі входить 17 медцентрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямками. Щорічно фахівці “Добробуту” проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працює понад 2800 співробітників.

Співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps і University of Miami Global Institute, а також із благодійним фондом “Фонд “Добробут”, заснованим клінікою.

“Добробут” став першою приватною мережею в Україні, що отримала фінансування від федерального уряду США – за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) компанія побудує сучасний центр фізичної реабілітації.