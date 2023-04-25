«Добробут» купив київську столичну клініку цифрової стоматології

Медична мережа “Добробут” придбала
столичну клініку цифрової стоматології TEFI (обидві – Київ), яка стане
частиною Dobrobut Dental Clinic.
Як повідомляють у пресрелізі мережі, засновниця клініки TEFI Марина
Білоус планує зайнятися створенням сучасної стоматологічної клініки в
Лондоні.
“Я рада, що передаю свою клініку в руки надійним партнерам. Для мене
дуже важливо, щоб клієнти, які звикли до високої якості послуг і
дбайливого ставлення до себе, не відчули жодних змін, крім змін на
краще. Впевнена, що “Добробут” збереже і розвине всі досягнення, якими
наша команда щиро пишається”, – цитується в прес-релізі Білоус.
За словами гендиректора “Добробуту” Вадима Шекмана, мережа інвестує в різні медичні напрямки, зокрема в розвиток стоматології.
“Придбання клініки TEFI – ще один крок у цьому напрямку. Високі
стандарти та індивідуальний підхід TEFI до кожного клієнта тепер під
брендом Dobrobut Dental Clinic об’єднаються з мультидисциплінарним
підходом “Добробуту” і стане частиною нашої медичної екосистеми”, –
сказав він.
У новому стоматологічному відділенні клініки площею 346 кв. м є п’ять
лікувальних кабінетів, оснащених сучасним обладнанням, зокрема
дентальним томографом Orthophos SL і апаратом для цифрової
радіовізіографії (Dentsply Sirona). У хірургічному блоці обладнано
операційну для хірургічних втручань і лікування в наркозі.
У новому відділенні Dobrobut Dental Clinic будуть доступні всі
стоматологічні послуги, зокрема естетичне протезування, імплантація,
ортодонтичне лікування для дітей і дорослих.
“Добробут” – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До
мережі входить 17 медцентрів у Києві та Київській області, служба
невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі
надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними
напрямками. Щорічно фахівці “Добробуту” проводять понад 7 тис. операцій.
У мережі працює понад 2800 співробітників.
Співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій Direct Relief
International, Children of War Foundation, International Medical Corps і
University of Miami Global Institute, а також із благодійним фондом
“Фонд “Добробут”, заснованим клінікою.
“Добробут” став першою приватною мережею в Україні, що отримала
фінансування від федерального уряду США – за підтримки Корпорації
міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance
Corporation, DFC) компанія побудує сучасний центр фізичної реабілітації.