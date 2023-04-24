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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» хоче залучити ExxonMobil, Halliburton та Chevron, аби наростити видобуток газу

 

Державний "Нафтогаз" провів переговори з великими американськими нафтовими групами ExxonMobil, Halliburton та Chevron щодо енергетичних проєктів, передусім з видобутку газу, в Україні.

Про це очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів Financial Times.

Переговори з великими американськими гравцями на ринку викопного палива є частиною стратегії зі збільшення видобутку газу, який, на думку українських посадовців, може допомогти замінити російські поставки до Європи в найближчі роки.

Чернишов розповів, що останніми днями провів зустрічі у Вашингтоні з представниками Halliburton та ExxonMobil. За його словами, в січні він зустрічався з керівництвом Chevron.

"Ми розуміємо, що приватним компаніям досить важко працювати під час війни", - сказав він. "Ми працюємо над страховими механізмами, щоб захистити їхній капітал. Напевно, це займе деякий час. Але ми не чекаємо - ми йдемо вперед".

Чернишов зазначив, що останніми днями він також зустрівся з посадовцями Білого дому, членами Конґресу та сенаторами, намагаючись заручитися більшою політичною підтримкою для американських інвестицій в енергетичний сектор України.

Україна давно наголошує на перспективах збільшення видобутку сланцевого газу та нетрадиційних джерел енергії в Харківській, Полтавській та Закарпатській областях. "Нафтогаз" заявив, що сподівається скористатися американським досвідом у бурінні сланцевих свердловин на суші, який зробив США найбільшим у світі виробником нафти і газу.

"Нафтогаз" сподівається незабаром підписати контракт з Halliburton, який допоможе збільшити видобуток до 13,5 млрд кубометрів цього року, що приблизно на 1 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році. Чернишов сказав, що важко взяти на себе зобов'язання щодо довгострокових цілей видобутку, поки не закінчиться війна.

"Це дуже багато. І для того, щоб досягти цього, нам може знадобитися серйозне розширення сервісу та технологічні драйвери, які Halliburton здатна забезпечити", - сказав Чернишов. "Ми хочемо, щоб вони значно розширили [свою присутність]".

Переговори з Exxon і Chevron, компаніями, які наразі не працюють в Україні, перебувають на ранній стадії, і для того, щоб досягти результатів, знадобиться більше часу. "Нафтогаз" заявиляє, що він відкритий до різноманітних домовленостей.

"Ми можемо займатися спільним видобутком газу разом, угода про розподіл продукції (УРП) - вони можуть мати ліцензію і видобувати самостійно, ми будемо раді", - додав Чернишов.
За матеріалами: Економічна правда
 

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