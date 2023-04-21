НКРЕКП звинувачує «Укренерго» в порушенні термінів інформування про організацію призупиненого експорту е/е до Словаччини

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має намір ухвалити рішення щодо проведення позапланової перевірки НЕК "Укренерго" через порушення строків надання інформації за запитом регулятора щодо організації аукціонів із розподілу міждержавного перетину для експорту е/е у Словаччину, який було призупинено з 21 квітня.

Відповідне повідомлення про розгляд такого питання на засіданні 26 квітня розміщено на сайті НКРЕКП у четвер увечері.

Як стверджує регулятор в обґрунтуванні до постанови про проведення перевірки, "Укренерго" не забезпечило надання йому інформації у встановлений у запиті НКРЕКП від 17 квітня термін до 19 квітня про вжиті компанією кроки, організаційні заходи та процеси, спрямовані на забезпечення проведення аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна - Словаччина.

Водночас у повідомленні в телеграм-каналі Міністерства енергетики в четвер пізно ввечері назвали аукціон з експорту е/е до Словаччини зірваним "Укренерго".

Там зазначили, що 19 квітня словацький оператор системи передачі відмовився надавати доступ до свого міждержавного перетину з Україною, і припустили, що причиною такого рішення було проведення "Укренерго" аукціонів із розподілу пропускної спроможності на півгодини раніше за операторів системи передачі сусідніх країн, включно зі Словаччиною.

"Це рішення не було погоджено зі словацьким оператором", - ідеться в повідомленні Міненерго.

У міністерстві також вважають, що аукціони з розподілу пропускної спроможності мають бути двосторонніми: за участю оператора системи передачі електроенергії України, а саме "Укренерго", і країни-контрагента. Варто зазначити, що на момент виходу публікації, Міненерго прибрало своє повідомлення з телеграм-каналу.

Зі свого боку, пресслужба "Укренерго" в коментарях журналістам у четвер пізно ввечері зазначила, що чинний порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів не передбачає можливості проведення спільних аукціонів, і "Укренерго" щонайменше тричі зверталося до регулятора з проханням затвердити порядок їх проведення.

"Востаннє компанія звернулася до регулятора в лютому 2023 року і подала відповідні пропозиції змін до порядку спільного розподілу міждержавних перетинів до НКРЕКП. Регулятор поки що не ухвалив рішення з цього питання", - прокоментували в "Укренерго".

Крім того, там звернули увагу, що для проведення спільних аукціонів на європейській аукціонній платформі JAO, де проводить аукціони більшість операторів системи передачі сусідніх країн, в українське законодавство необхідно внести зміни щодо можливості компенсації в разі форс-мажорних обставин за будь-яких обмежень, а також у податкове законодавство для дотримання рівних прав іноземних та українських учасників аукціонів.

Як пояснили в НЕК, зокрема, пропонується звільнити від оподаткування операції з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, як це передбачено в європейському законодавстві.

Крім того, необхідно внести послуги з надання доступу до міждержавних перетинів до переліку послуг, за операціями з імпортом яких Національний банк забезпечує проведення валютних переказів (постанова уряду № 153 від 24 лютого 2022 року).

"Укренерго" спрямувало до Міненерго клопотання про внесення відповідних змін до законодавства", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, експорт е/е до Словаччини тривав лише чотири дні після його відновлення з 17 квітня. За цей час трейдери заплатили за перетин майже 17 млн грн, а до Словаччини з України надійшло понад 19 тис. МВт-год.

З 21 квітня "Укренерго" не пропонувала трейдерам потужність міждержавного перетину, і, як стверджували на ринку, це сталося через наполягання словацької сторони на спільних аукціонах, які дають їй змогу отримувати половину коштів від перетину. Водночас законодавча база не передбачала їх проведення.

НКРЕКП 5 квітня схвалила й оприлюднила на своєму сайті з метою отримання зауважень і пропозицій новий порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів під час операцій експорту-імпорту електроенергії за спільною з європейськими країнами-сусідами процедурою. Згідно з повідомленням на сайті регулятора, ці зауваження приймаються до 20 квітня включно.

Як зазначила на форумі "Рік синхронізації: виклики та досягнення в торгівлі е/е між Україною та її сусідами з ЄС", організованому Energy Club 20 квітня, керівниця відділу з електроенергетики Секретаріату ЄС Жасміна Тлунж, у Секретаріаті розраховують на розв'язання питання щодо відновлення експорту до Словаччини найближчим часом. Разом із тим, вона утрималася від пояснення причин призупинення експорту.