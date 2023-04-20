Верховний Суд скасував повернення 40% акцій найбільшого активу Жеваго в Україні офшорам росіян

Велика Палата Верховного суду (ВП ВС) України на своєму засіданні в середу скасувала постанову Північного апеляційного господарського суду про визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo і передачу їх чотирьом компаніям - колишнім акціонерам підприємства.

Згідно з офіційною інформацією ВП ВС, відповідну постанову було винесено під час розгляду справи 19 квітня поточного року.

При цьому пояснюється, що компанія Trimcroft Services Limited звернулася до суду з позовом, у якому, зокрема, просила визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів, укладений компаніями Trimcroft Services Limited, Calsfort Developments Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited як продавцями, компаніями Eastcoast United Inc, Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited як покупцями, ПрАТ "Ділові партнери" як торговцем і АТ "Інг Банк Україна" як зберігачем, у частині, що стосується прав та інтересів компанії Trimcroft Services Limited щодо пакета простих іменних акцій, випущених ПрАТ "Полтавський ГЗК".

До суду звернулися також компанії Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited і Gilson Investmens Limited, які оскаржили зазначений договір у частині, що стосується їхніх прав та інтересів щодо пакетів акцій, і просили, зокрема, стягнути з Ferrexpo AG на їхню користь пакети акцій (у розмірі 12,1378%, 12,1378% і 6,5946% відповідно) і зобов'язати депозитарну установу зарахувати зазначені пакети акцій на рахунки.

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів, а Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення та ухвалив нове, яким задовольнив позови частково: визнав спірний договір недійсним в оскаржуваній частині, витребував із володіння компанії Fеrrexpo AG пакети акцій на користь компаній Developments Limited, Emsworth Assets Limited та Gilson Investments Limited і зобов'язав депозитарну установу зарахувати акції на рахунки зазначених компаній, а в решті позовних вимог - відмовив.

"Велика Палата ВС частково задовольнила касаційні скарги ПрАТ "Ділові партнери" та компанії Ferrexpo AG: скасувала постанову апеляційного суду, рішення суду першої інстанції змінила в мотивувальній частині, а в іншій частині - залишила без змін", - констатується в інформації суду.

Повний текст постанови ВП ВС у справі №910/15551/20 буде опубліковано на відповідних ресурсах пізніше.

Як повідомлялося, гірничорудна компанія Ferrexpo була занепокоєна тривалими судовими розглядами.

Згідно з річним звітом Ferrexpo, 23 листопада 2020 року Господарський суд Києва відкрив судове провадження у старій справі акціонерів за позовами 4-х компаній про визнання договору про продаж 40,19% акцій ПГЗК. До цього після тривалого періоду судових розглядів усі старі претензії повністю відхилив 2015 року Вищий Господарський суд України. У січні 2021 року Ferrexpo AG (FAG) отримала нові позови від 4-х компаній. Господарський суд Києва ухвалив рішення від 27 травня 2021 року на користь FAG, позивачі подали апеляції в червні 2021 року на це рішення. Північний арбітражний апеляційний суд відкрив апеляційне провадження, і після кількох слухань група отримала у вересні 2022 року рішення апеляційного суду, в якому зазначено, що договір купівлі-продажу 2002 року є недійсним і наказує передати 40,19% акцій ПГЗК чотирьом компаніям.

"Частки ПГЗК, заявлені позивачами, які у 2002р. становили 40,19% ПГЗК, на цей час становлять 8,5% частки ПГЗК станом на 31 грудня 2022 року, з урахуванням розводнювального ефекту від численних збільшень статутного капіталу, вироблених FAG з 2002 року", - йшлося у звіті Ferrexpo.

Зі свого боку Ferrexpo подала касаційну скаргу і звернулася до Верховного суду України з проханням переглянути рішення, ухвалене Північним арбітражним апеляційним судом. Слухання у Верховному суді України відбулося 17 листопада 2022 року. Після цього першого судового засідання у Верховному суді України сторонами було заявлено клопотання про розгляд справи у Великій палаті Верховного суду. Під час судового засідання, що відбулося 1 грудня 2022 року, Верховний суд ухвалив передати справу на розгляд до Великої палати Верховного суду.

Перше слухання Великої палати Верховного суду було призначено на 15 березня 2023 року, 19 квітня 2023 року відбулося ще одне судове засідання за договором купівлі-продажу 40,19% акцій ПГЗК.

При цьому компанія Ferrexpo раніше зазначала, що у неї є вагомі аргументи для захисту своєї позиції у Великій Палаті Верховного суду. У разі негативного рішення це спричинило б втрату значної частини основної операційної дочірньої компанії групи (ПГЗК) в Україні та мало б істотний несприятливий вплив на власний капітал акціонерів Ferrexpo plc, вважали в групі.

"Через юридичні невизначеності, включно з відсотковою часткою акціонерного капіталу ПГЗК (...) наразі практично неможливо розумно оцінити фінансові наслідки, але вони можуть бути істотними. Негативне рішення також може вплинути на потенційні майбутні дивіденди від ПГЗК на користь FAG і, як наслідок, на резерви Ferrexpo plc, що розподіляються", - наголошується у звіті.

Також уточнювалося, що передача акцій ПГЗК не відбулася юридично, тому ПГЗК залишається повністю приналежним Ferrexpo AG на дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності.

Також повідомлялося, що 2002 року чотири компанії-нерезиденти з групи VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service) продали 40,19% акцій ПГЗК, які належали їм у сукупності, особам, пов'язаним із нинішнім мажоритарним власником Ferrexpo Костянтином Жеваго. Потім було проведено кілька додаткових емісій, у результаті яких і серії іншого перепродажу, а також примусового викупу акцій у міноритаріїв у рамках процедури squeeze-out єдиним акціонером ПГЗК стала Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі.

У 2005 році ці чотири компанії звернулися до суду з позовом про визнання договорів купівлі-продажу і додаткових емісій недійсними. Вищий господарський суд України в лютому 2015 року підтримав ухвалене раніше рішення Верховного суду країни і позицію ПГЗК у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років, відмовивши позивачам.

Однак наприкінці 2020 року зазначені колишні акціонери ПГЗК знову оскаржили цю угоду в українському суді, і програвши в першій інстанції в травні 2021 року, домоглися успіху в апеляційній інстанції.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК". До судового рішення у вересні 2022 року Ferrexpo також належало 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".