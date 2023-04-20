Фінансові новини
- |
- 20.04.23
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
JKX Oil&Gas Коломойського погрожує Україні судами через арешт «Укрнафтобуріння»
11:53 20.04.2023 |
Британська група JKX Oil & Gas збирається подати до суду на Україну у зв'язку з арештом її корпоративних прав у видобувній компанії "Укрнафтобуріння". Про це повідомив її генеральний директор Андрій Пасішник.
Компанії JKX Ukraine B.V. належать 10% акцій ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння", які вона придбала у 2006 році.
На початку квітня ці акції разом з частками інших акціонерів - Deripon Commercial, Ariana Business та Ares Systems - потрапили під арешт в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області.
Усі корпоративні права передали в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.
Укрнафтобуріння - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основні напрямки діяльності - видобуток природного газу, газового конденсату та нафти. Компанія експлуатує 28 газоконденсатних та нафтогазових свердловин.
Компанія афілійована з Ігорем Коломойським, Віталієм Хомутинніком та Павлом Фуксом.
JKX Oil & Gas займається розвідкою та видобуванням вуглеводнів в Україні та Росії. Полтавська газонафтова компанія, що належить JKX, є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п'ятьма ліцензіями на видобуток та однією - на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.
Найбільшими акціонерами JKX є Eclairs Group Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - 27,47% акцій.
"Права [групи] були безумовно порушені вищезгаданим судовим рішенням, враховуючи наявність нерозподіленого прибутку Укрнафтобуріння за даними останньої фінансової звітності близько 16 млрд грн", - йдеться в заяві JKX Oil & Gas.
Нерозподілений прибуток залишається в компанії як фінансові ресурси, які можуть бути використані як для подальшого розвитку бізнесу, так і для інших цілей, наприклад виплати боргів або інвестування в нові проєкти.
Пасішник заявив, що юристи JKX Oil & Gas готують позови щодо захисту порушених прав акціонерів - як до українських, так і міжнародних судів.
На сайті Укрнафтобуріння повідомляється, що компанія оскаржила судове рішення про арешт корпоративних прав.
Станом на 19 квітня в роботі компанії жодних змін не сталося.
Компанія повідомила, що вона має понад 160 млн куб. м газу в підземному сховищі, а на рахунках - близько 1,2 млрд грн грошових коштів, "більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов'язань та фінансування капітальних інвестицій".
"Акціонери та топменеджери УНБ не розуміють підстав для подібних рішень, а також причин, з яких дані рішення були ухвалені без участі компанії. Керівництво вважає ці дії неправомірними й розцінює їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу", - заявила компанія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть Росію за війну
|ЄС змінює посла в Україні, до Києва поїде Катарина Матернова
|Снаряди для HIMARS, високоточні авіабомби і протитанкові ракети TOW - США оголосили про пакет військової допомоги для України в розмірі $325 млн
|До України прибули системи Patriot ще від двох країн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Верховний Суд скасував повернення 40% акцій найбільшого активу Жеваго в Україні офшорам росіян
|JKX Oil&Gas Коломойського погрожує Україні судами через арешт «Укрнафтобуріння»
|Нафтогаз анонсував прозорі закупівлі газу українського видобутку
|«Нафтогаз» залучив американську юркомпанію Covington&Burling для стягнення $5 млрд із РФ
|Мін'юст скасував передачу активів Новинським у траст
|Суд передав АРМА компанію «Укрнафтобуріння» Коломойського, Хомутинніка та Фукса
Бізнес
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро
|ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників
|Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд
|Чому говорити про себе в третій особі корисно
|Nissan представив концепт позашляховика Arizon
|На відомому фотоконкурсі перемогла робота штучного інтелекту. Чи загрожує це всій індустрії фото?