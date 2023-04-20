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Нафтогаз анонсував прозорі закупівлі газу українського видобутку
10:58 20.04.2023 |
НАК "Нафтогаз України" анонсував біржові торги на закупівлю природного газу українського видобутку. На сайті компанії повідомляється, що майданчиком для проведення закупівель буде Українська енергетична біржа.
Нафтогаз планує купувати природний газ на умовах постачання у віртуальній торговій точці або у підземних сховищах газу впродовж поточного та наступного місяців.
Потенційні учасники торгів повинні будуть пройти внутрішню перевірку компанії та надати детальну інформацію про себе і свою структуру власності.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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