Мін'юст скасував передачу активів Новинським у траст

Міністерство юстиції скасувало реєстраційні дії щодо змін кінцевих бенефіціарних власників "Смарт-Холдинг", "Укргазвидобуток" та "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед" Вадима Новинського.

Про це йдеться у наказі міністерства від 10 квітня, яким скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України.

Власники трастів були виключені з реєстру, а Новинського відновлено як кінцевого бенефіціарного власника цих компаній.

У січні цього року група Smart Holding олігарха Вадима Новинського заявила про завершення чергового раунду реструктуризації, у результаті якої її засновник вирішив передати активи в траст.

Відповідні угоди з Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року та зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти Новинського.

13 квітня СБУ повідомила про арешт майна Новинського на суму понад 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів увійшли корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин.

Пресслужба Smart Holding випустила повідомлення, в якому йдеться, що власники трастів Smart Trust і Step Trust вважають, що своїми діями Мінюст порушив їхні права.

"Обидва трасти є юридично обов'язковими угодами, які регулюються законодавством Кіпру та створені до накладення санкцій на Вадима Новинського. Після переходу прав власності до Smart Trust і Step Trust Вадим Новинський не здійснює ніякого контролю та не має права власності над активами Смарт-Холдингу, оскільки він більше не є бенефіціарним власником компаній, а також не контролює ухвалення будь-яких рішень щодо трастів або їхніх активів", - йдеться у повідомленні.

Під заявою підписалися громадяни Кіпру Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алківіадус Константіна, Софоклеус Харула та Лукаїду Афродіте.