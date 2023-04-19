Суд передав АРМА компанію «Укрнафтобуріння» Коломойського, Хомутинніка та Фукса

Печерський районний суд Києва 11 квітня передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами "ВК "Укрнафтобуріння", пов'язану з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.

Про це повідомляє журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко з посиланням на ухвалу суду.

Зазначається, що напередодні, 7 квітня, цей актив був арештований.

Арешт відбувся в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу (Харківська область).

Згідно з документами, службові особи ПрАТ "НАК "Надра України" Державної служби геології та надр України не тільки дозволили кільком компаніям розробляти "найцікавіші" газові родовища, але й самостійно перерозподіляти прибутки, пише журналістка.

Як сказано в рішенні суду про арешт майна компанії, компанія "Надра України" відчужила частки, що належали їй у спільному частковому майні, ТОВ "Голден Деррік", вийшла зі складу учасників та внесла відповідні зміни до договорів про спільну діяльність.

"Голден деррік" була частково державною компанією, якою володіла "Надра України". У 2011 році компанія на позаконкурсній основі отримала більше двох десятків спеціальних дозволів на користування надрами. Такі успіхи пов'язували з лобіюванням бізнесу компанії міністром енергетики Едуардом Ставицьким і Миколою Присяжнюком, зазначає авторка матеріалу.

Ще 2010-х років компанія "ВК "Укрнафтобуріння" була ласим шматочком для газодобувачів - саме через розробку Сахалінського газоконденсатного родовища, розвідані запаси якого становлять 15 млрд кубометрів газу.

До 2009 року, за даними Ліга.NET, основним акціонером "Укрнафтобуріння" був ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. Наприкінці 2009 року він перепродав свою частку структурам групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які сконцентрували майже 90% компанії.

На початку 2010 року Мінекології видало "Укрнафтобурінню" нову ліцензію на розробку Сахалінського родовища, яку компанія намагалася отримати понад чотири роки.

Утім, пізніше Міністерство екології та Державна служба геології та надр, очолювані Злочевським та Едуардом Ставицьким, ліцензію відібрали.

Проблеми у компанії були, допоки новими акціонерами "Укрнафтобуріння" не стали дві британські компанії - Ariana Business Ltd та Ares Systems Ltd. У грудні 2012 року ці структури викупили у приватівської офшорної компанії 45% "Укрнафтобуріння".

У 2013 ТОВ "Голден Деррік" (нова назва ТОВ "Іст Юроуп Петролеум") стала наступниею всіх прав та обов`язків, що належали НАК "Надра України" та дочірньому підприємству "Полтавнафтогазгеологія", при розробці Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, а "Укрнафтобуріння" введено до складу учасників спільної діяльності через наявність спецдозволу на користування надрам.

Після революції 2014-го року Коломойський намагався повернути втрачене через суди.

У 2016 його партнером у "Укрнафтобуріння" став колишній нардеп Віталій Хомутиннік.

Також у 2017-му стало відомо, що 67% "Голден Деррік" належить офшору Hartlog Limited з орбіти власника MosCityGroup Павла Фукса.

У лютому 2023 року ДБР повідомило, що спільно СБУ викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр.

"Як свідчать матеріали розслідування, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області. І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об'єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів", - писали правоохоронці.

За даними спецслужби, у п'ятницю відбулися обшуки за місцями проживання фігурантів та в офісах відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та колишній народний депутат України VIII скликання, імен яких не розголошують. Як припустили тоді ЗМІ, ішлося про Фукса та депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького.

Але якщо 5 квітня суд арештував лише ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" Фукса і Котвіцького, то тепер влада арештувала черговий актив Коломойського.

"Укрнафтобуріння" входить у число найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році - до 3,77 млрд грн у 2022-му.