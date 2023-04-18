ENTSO-E збільшило можливості для імпорту електроенергії в Україну

«Укренерго» та європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram.

Так, тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності - це на 200 МВт більше ніж було раніше.

"Упродовж наступних тижнів оператори системи передачі Континентальної Європи ENTSO-E за результатами оцінки роботи енергосистем розглянуть можливість подальшого збільшення пропускної спроможності між континентальною Європою та Україною-Молдовою в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що рішення ENTSO-E про поетапне розширення можливостей для експорту/імпорту електроенергії було прийнято 7 червня 2022 року, менш ніж за три місяці після синхронізації української та європейської енергосистем.

30 червня доступна пропускна спроможність з європейською енергосистемою становила 100 МВт і продовжувала поступово збільшуватись до 850 МВт.